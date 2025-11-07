La convocatoria de la Selección Colombia para los amistosos contra Nueva Zelanda y Australia, el sábado 15 y martes 18 de noviembre, respectivamente, fue blanco de una pulla de Carlos Antonio Vélez.

A pesar de que el comunicador exaltó en primera instancia desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter), soltó una nueva arremetida en contra del estratega Néstor Lorenzo.

“El trino anterior corresponde al no llamado de jugadores del medio local para respetar la competencia en la q están por estas épocas, pero con la excepción de Ospina (yo entiendo el compromiso)”, indicó.

Allí, criticó que el director técnico del seleccionado nacional no haya tenido en cuenta al guardameta Kevin Mier, uno de los colombianos nominados a los mejores del mundo en los premios The Best.

“No puede ser que sea más importante para el mundo y para la Fifa Kevin Mier que para Lorenzo. Es una de las tantas maneras de irrespetar que existen”, sentenció.

Así, surgió una nueva controversia en medio de los partidos previos al Mundial, en la búsqueda por el equipo principal para esa cita en 2026.

¿Qué colombianos fueron nominados a premios The Best en 2025?

Los futbolistas colombianos nominados a los The Best FIFA Awards 2025 fueron:

Jhon Arias (Wolverhampton Wanderers) resultó nominado al Once Ideal masculino de la FIFA, tras una destacada temporada en Europa y con la selección colombiana.

Kevin Mier (Cruz Azul) también obtuvo su nominación al puesto de arquero en el mismo Once Ideal, lo que lo convierte en uno de los porteros colombianos considerados entre los mejores del mundo esta temporada.

Ambos jugadores representan a Colombia en una gala en la que los ingredientes evaluados van más allá de los goles y los atajadas: se considera el rendimiento individual entre el 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025, el desempeño en clubes y selecciones, y la valoración global de capitanes, entrenadores, periodistas y aficionados.

La nominación de Arias y Mier implica para Colombia un reconocimiento significativo, ya que no solo se ubican en la lista de 88 jugadores por posición (22 porteros, 22 defensores, 22 mediocampistas y 22 atacantes), sino que también reflejan el auge y la visibilidad del talento nacional en el extranjero.

Votar por ellos es sencillo y puede hacerlo cualquier aficionado desde la plataforma oficial de la FIFA, contribuyendo a que Arias y Mier puedan avanzar hacia la fase final del premio. La presencia colombiana entre los nominados pone en evidencia cómo los jugadores nacionales están alcanzando protagonismo en escenarios globales del fútbol.

¿Cómo votar para los premios The Best?

Este es un paso a paso dea cómo votar por un jugador en los The Best FIFA Football Awards, con loscriterios principales a tener en cuenta:

Registrarse como miembro del Club en FIFA en FIFA.com. Solo con una cuenta verificada se podrá acceder al formulario de votación oficial. Una vez iniciada la votación, tendrás que elegir el top 3 de favoritos por categoría (jugador, entrenador o portero). El primer lugar obtiene 5 puntos, el segundo 3 puntos y el terceroun punto. Es importante tener en cuenta que los votos se dividen por grupos: los entrenadores de selecciones nacionales, los capitanes de selecciones nacionales, los medios de comunicación especializados y los aficionados (fans). Cada grupo aporta el 25 % del total para determinar el ganador. Solo se puede emitir el voto una vez por categoría y no se podrá modificar después de enviado. Esto garantiza que cada elección sea única y válida. El voto se hace dentro del periodo establecido, el cual normalmente comienza tras la publicación de la lista de nominados y finaliza en la fecha señalada por FIFA para cada edición del premio. Finalmente, solo se ingresa a la sección oficial en FIFA .com de los premios “The Best”, selecciona la categoría, marcar los tres candidatos preferidos, y enviar el voto. Ya los votos contarán en la combinación con los otros grupos.

