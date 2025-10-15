Colombia sumó una nueva desilusión, esta vez en el Mundial Sub-20 en el que los dirigidos por César Torres perdieron por errores ingenuos contra Argentina en las semifinales. La ‘Tricolor’ cayó por un solitario gol de Mateo Silvetti, ante una desconcentración de la defensa que lo dejó solo frente al arquero.

Luego del gol, ocurrió una absurda expulsión de Jhon Rentería, quien agarró a su rival estando amonestado y se ganó la infantil doble amarilla, dejando con 10 hombres a sus compañeros por esa irresponsable acción. Sin embargo, sobre el minuto 80 del partido se dio la falta que desató el descontento de Carlos Antonio Vélez.

El lateral colombiano, Juan David Arizala, corría con la pelota por la banda izquierda, cuando fue derribado por el defensa rival, Dylan Gorosito. La jugada dividió opiniones por la fuerza en la que entró el zaguero argentino, por lo que desde el banquillo ‘cafetero’ solicitaron una revisión de VAR, al considerar que la falta era de roja directa.

“Claro, puede ser roja… planchazo“, dijo el comentarista al narrador, Eduardo Luis, durante la transmisión del encuentro por RCN.

Sin embargo, el juez central determinó, luego de revisar el videoarbitraje, que fue un choque entre los pies de ambos jugadores, por lo que se mantuvo en dejar con una amarilla a Gorosito. Fue precisamente la descripción que dio el árbitro lo que desató la molestia de Vélez.

“Pie con pie. Oiga, hermano, si me permite: ¡déjate de joder! Lo único que podía decir era: ‘No hubo intensidad’, y ya está, pero no nos diga eso [pie con pie], porque no es cierto”, soltó el comentarista en RCN.

El partido continuó y finalmente quedó 1-0 para Argentina, que enfrentará a Marruecos en la final del Mundial Sub-20. Por su parte, Colombia tendrá que disputar otro premio de consuelo cuando enfrente a Francia por el tercer lugar.

