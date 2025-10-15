Colombia, de nuevo sin título mundial. El combinado nacional, a cargo del técnico César Torres, cayó en la semifinal de la Copa del Mundo Sub-20 frente a Argentina en un partido que se llevó a cabo en el estadio Nacional de Santiago de Chile.

Cabe destacar que el combinado nacional tuvo las opciones más claras a lo largo del juego, con remates de Emilio Aristizábal, Joel Canchimbo y el mismo Óscar Perea, pero no las supo aprovechar, mientras el guardameta Santino Barbi se plantaba como figura.

Por su parte, sobre el minuto 72 la defensa colombiana se desconcentró, le dejó libre todo el carril a Mateo Silvetti y terminó marcando el único gol del encuentro, el que clasificó a Argentina a la final del Mundial.

Esta fue la anotación del combinado ‘Albiceleste’:

🚨🌎 | GOAL: MATEO SILVETTI OPENS THE SCORING FOR ARGENTINA! 🇦🇷 Argentina U20 1-0 Colombia U20 🇨🇴 pic.twitter.com/nAAAjS9hFs — TheGoalsZone ✨ (@TheGoalsZone) October 16, 2025

Para aumentar esa tristeza, tan solo siete minutos después el jugador Jhon Rentería sujetó a un rival por la espalda, se ganó la segunda tarjeta amarilla y se fue expulsado, dejando a la ‘Tricolor’ con un hombre menos.

Así las cosas, Colombia sigue sin conseguir el sueño de levantar un título mundial, pues ha estado cerca en algunas oportunidades, como en el Mundial Femenino Sub-17, pero todavía no logra la hazaña.

Por lo pronto, los jugadores seguirán concentrados para disputar el encuentro correspondiente a la tercera y cuarta posición contra Francia, el cual se jugará el sábado 18 de octubre a partir de las 2:00 de la tarde, hora colombiana.

