Noche triste para la Selección Colombia Sub-20, pues después de tener un gran rendimiento durante el Mundial que se llevó a cabo en Chile, consiguiendo victorias importantes como la de Sudáfrica y España, ahora se quedó con las manos vacías por la eliminación en la semifinal a manos de Argentina.

Y es que en este encuentro, el combinado nacional salió mucho más propositivo y con más claridad, al punto de que tuvo encerrado a Argentina en gran parte del partido y con opciones bastante claras con jugadores como Emilio Aristizábal, Joel Canchimbo y el mismo Óscar Perea, pero en el segundo tiempo, debido a una desconcentración de la defensa, el ataque ‘Albiceleste’ quedó completamente libre y así marcó el único gol del encuentro.

Sin más que decir, los jugadores colombianos seguirán concentrados porque el campeonato aún no termina, pues ahora se medirá con Francia en el compromiso correspondiente a la lucha por la medalla de bronce.

Cuándo es la final del Mundial Sub-20

De esta manera, el compromiso entre Argentina y Marruecos será el próximo domingo, 19 de octubre, a partir de las 6:00 de la tarde, hora colombiana.

Por su parte, el partido correspondiente al tercer y cuarto puesto entre Colombia y Francia será el sábado, 18 de octubre, a las 2:00 de la tarde, hora colombiana.

Vale la pena destacar que Colombia puede igualar su mejor resultado en una Copa del Mundo, pues en 2003, de la mano de Reinaldo Rueda, también cayó en la semifinal (esa vez con España), pero en el último partido venció a Argentina para quedarse con la medalla de bronce.

