Una situación desafortunada se vivió en la semifinal del Mundial Sub-20 entre la Selección Colombia y la Selección Argentina, un juego muy importante porque puede significar la primera clasificación en la historia del combinado nacional a una final de la Copa del Mundo.

De hecho, el combinado nacional salió con mucho ímpetu y entusiasmo a afrontar este encuentro, pues está concentrado y tiene ilusión de avanzar de ronda.

Sin embargo, al minuto 35 de partido, uno de los mejores jugadores de la ‘Tricolor’, el extremo Joel Canchimbo, fue a cortar una jugada, pero se esforzó de más y terminó lesionado en el piso.

Al entrar el cuerpo médico se determinó que el jugador no podía seguir en el terreno de juego, por lo que fue reemplazado por el futbolista Jhon Rentería. No obstante, lo más triste fue la imagen que quedó, ya que el jugador se puso las manos en la cara y no podía controlar el llanto debido a la frustración que sintió.

MALAS NOTICIAS PARA COLOMBIA: CANCHIMBO SE RETIRÓ DE LA CANCHA ENTRE LÁGRIMAS En su lugar, ingresó Rentería.#MundialSub20EnDSPORTS pic.twitter.com/oemx9q3saB — DSPORTS (@DSports) October 15, 2025

Así, Canchimbo se suma a las ausencias de, por ejemplo, Neyser Villarreal, quien no puede jugar por acumulación de amarillas, y Jordan Barrera, quien también tiene problemas musculares.

Por lo pronto, César Torres, técnico de la Selección Colombia, espera que el jugador que entró le dé soluciones como se las estaba dando Canchimbo, pues necesita la velocidad y creatividad para romper la defensa de Argentina y abrir el marcador en Chile.

