La inminente cancelación de un amistoso de Selección Colombia se conoció este martes 14 de octubre en medio del desarrollo de la denominada fecha Fifa, en la que hay competencias de eliminatorias en múltiples confederaciones.

El equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo tiene previsto su partido contra Canadá, que como anfitrión tiene el cupo asegurado para el Mundial que ajusta planes para 2026.

Lo cierto es que otro de los rivales que se había ratificado por parte de la Federación Colombiana de Fútbol se encontró con un inesperado enredo que es casi un hecho que le impide el duelo contra la ‘Tricolor’.

¿Qué amistoso de Colombia se cancelaría?

El amistoso entre la Selección Colombia y Nigeria para el 18 de noviembre de 2025 se cancelaría debido a que el equipo africano quedó el el grupo de selecciones en su continente que va al repechaje correspondiente en su confederación.

Sobre este tema, Carlos Antonio Vélez puso la lupa desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter) para referirse a lo que pasó con este rival del seleccionado nacional en medio de ese escenario.

“Nigeria se salvó hoy de quedar eliminado del Mundial. Irá a la repesca africana que está programado para noviembre. Eso significaría la cancelación del amistoso ante la Selección Colombia (en desarrollo)”, indicó.

Cabe remarcar que el comentarista de Canal RCN y de Antena 2 salió al paso con esta observación después de que Pulzo dejó en evidencia este impensado hecho de cara a los amistosos de noviembre.

Lo clave es que la Federación Colombiana de Fútbol no se ha pronunciado ante un evento que resulta inminente para la cancelación del duelo contra los nigerianos, que se aspiraban clasificados para este momento.

La campaña de Nigeria quedó marcada por resultados tempranos débiles y empates inesperados que los relegaron de la lucha por el liderato, obligándolos a depender de una vía secundaria para intentar llegar al Mundial de 2026.

Esta fue la publicación de Vélez:

Nigeria se salvó hoy de quedar eliminado del Mundial.. irá a la repesca Africana q está programado para Noviembre.. eso significaría la cancelación del amistoso ante @FCFSeleccionCol .. (en desarrollo) https://t.co/XoO4vdLmnd — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) October 14, 2025

¿Qué pasó con Nigeria en la eliminatoria al Mundial de 2026?

Nigeria acabó de segundo en el Grupo C, donde Sudáfrica alcanzó el cupo directo para el Mundial de 2026 y lo relegó al repechaje en África y luego entre los 6 equipos de varias confederaciones (con Bolivia y Nueva Caicedonia).

Nigeria tuvo dificultades en las eliminatorias africanas rumbo al Mundial 2026, especialmente en el Grupo C, donde comenzó con empates y tropiezos frente a rivales que no están entre los favoritos.

Las ‘Super Águilas’ igualaron en casa ante Lesoto en la primera jornada, lo que ya causó preocupación sobre su rendimiento temprano. En una de las jornadas más dolorosas para Nigeria, Zimbabue les empató con un gol en los últimos minutos, un marcador que restó puntos valiosos y dejó al seleccionado atrapado en la zona media de la tabla justo cuando el grupo empezaba a definirse.

En otro partido clave, enfrentaron a Sudáfrica y consiguieron un empate 1‑1 fuera de casa, un resultado que no fue suficiente para darle impulso, sobre todo porque Sudáfrica mantuvo firme su liderato del grupo. Además, una derrota contra Benin, aunque parcial, complicó aún más el panorama y la eficiencia ofensiva no siempre estuvo acompañada por resultados positivos.

Cuando llegó la última jornada, Sudáfrica logró asegurar la clasificación directa al Mundial tras vencer a Ruanda. Nigeria, por su parte, consiguió una goleada 4‑0 sobre Benin, pero quedó como segundo del grupo (empatado con Benin en puntos, pero con mejor diferencia de gol) y ahora deberá esperar si entra al repechaje como uno de los mejores segundos de África.

¿Cuándo es próxima fecha Fifa para amistosos de Colombia?

La próxima ventana de partidos amistosos FIFA para la Selección Colombia está programada en la doble fecha amistosa de noviembre de 2025, con duelos ante Nueva Zelanda el 15 de noviembre en Miami y Nigeria el 18 de noviembre en Nueva Jersey.

La Federación Colombiana de Fútbol programó esos duelos después de los choques de octubre contra México y Canadá, rivales que como anfitriones tienen el cupo asegurado.

Los recientes resultados de la eliminatoria en la Confederación Africana de Fútbol llevarían a una inminente cancelación por parte de los organizadores debido al compromiso de Nigeria en el repechaje entre los países de ese continente.

Más adelante, la última fecha FIFA antes del Mundial de 2026 está prevista para marzo de 2026, cuando hay fuentes que han indicado que se Colombia se medirá con Italia, selección campeona del mundo, aunque aún no se ha definido fecha exacta ni sede.

Cabe recordar que en ese mes también hay algunos partidos de repechaje pendientes, por lo que tampoco es posible confirmar que el seleccionado italiano esté del todo disponible para ese eventual amistoso por un compromiso que surja en la búsqueda de su cupo al Mundial en el continente europeo.

