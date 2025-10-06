En medio de las confesiones de las celebridades en Colombia, dos referentes de espacios radiales en el país quedaron en evidencia con sus inclinaciones futboleras en medio de un cruce de mensajes.

La pasión del denominado deporte rey llevó a un inesperado tira y afloje en redes sociales que dejó en evidencia la buena relación, con mensajes en el que uno de ellos cobró sin piedad.

¿Cómo fue el cruce entre Carlos Antonio Vélez y Alberto Linero por fútbol?

Carlos Antonio Vélez replicó desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter) un mensaje que recibió en tono jocoso de Alberto Linero, en un cruce futbolero entre ambas figuras de la radio colombiana.

El comentario del samario era una burla luego de que Real Madrid perdió 5-2 contra Atlético de Madrid en la Liga de España el sábado 27 de septiembre de 2025, en un sorpresivo resultado.

Sin embargo, un popular adagio indica que no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague, algo que quedó demostrado en medio de este cruce amistoso entre ambas figuras públicas.

Apenas una semana después de la publicación, el comentarista aprovechó la mala racha de Barcelona de España en sus resultados futboleros para responderle y, como dicen popularmente, sacarse la espina.

“Y, ‘cuando vamos a hablar de las 4 razones de hoy y las dos del PSG? ¿Algún comentario?”, escribió como respuesta desde su cuenta personal por el mismo medio, al replicar el mensaje del panelista de Blu Radio.

El caldense remarcó así la derrota de Barcelona 4-1 contra Sevilla en el torneo español, además de la caída como local por 2-1 contra PSG en la Champions League, una situación que abrió paso a la pulla entre colegas radiales.

Esta fue la publicación en cuestión:

Y cuando vamos a hablar de las 4 razones de hoy y las dos del PSG? Algún comentario? https://t.co/ividoWFdsZ — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) October 5, 2025

¿De qué equipo es hincha Carlos Antonio Vélez?

Carlos Antonio Vélez ha admitido simpatías puntuales con del Real Madrid en Españay de Alianza Lima, este último por vínculos personales, ya que gracias a este club se conoció con su esposa (es oriunda de Perú).

Sin embargo, el veterano periodista ha dicho en varias ocasiones que actualmente no es hincha de ningún equipo colombiano. Él ha explicado que, pese a que en su infancia sí apoyaba a un club local, como profesional mantiene una postura de analista imparcial frente al fútbol.

En efecto, Vélez comentó que “el único equipo que yo tuve en el fútbol colombiano se llamó Once Caldas”, refiriéndose a recuerdos de su niñez. Pero agregó que hoy, en su rol como periodista deportivo, no se considera hincha de ningún club en Colombia, pues su deber es analizar con objetividad.

También ha rechazado que sus comentarios favorables hacia equipos como Millonarios se interpreten automáticamente como prueba de que lo apoya; él sostiene que esas apreciaciones se basan en el desempeño futbolístico del momento, no en una parcialidad de hincha.

¿De qué equipos es hincha Alberto Linero, de Blu Radio?

Alberto Linero ha manifestado públicamente ser hincha del Unión Magdalena, equipo de Santa Marta, su ciudad natal. A lo largo de los años, ha mostrado su pasión por este club en diferentes momentos: celebraciones cuando el Unión ascendió a la Primera División, tristeza cuando desciende, mensajes de aliento y defensa constante del equipo.

Por ejemplo, tras el ascenso del Unión Magdalena en 2018, Linero escribió en redes: “Felicitaciones a todos los samarios @UnionMagdalena volvimos a la A… Gracias por sus jugadores. Bendiciones a todos”. También dijo que aunque el equipo caiga de categoría, “así juegue en la [división] ‘Z'”, lo seguirá apoyando firmemente.

Además, ha expresado simpatía por clubes internacionales como Barcelona de España y figuras futbolísticas fuera de su equipo de siempre. Por ejemplo, muestra admiración por Lionel Messi, y en ocasiones ha elogiado jugadores de otros equipos del fútbol colombiano.

