La reconocida presentadora Viena Ruiz abrió su corazón en una reciente entrevista con el programa ‘Buen día, Colombia’, donde relató una de las etapas más duras de su vida: el nacimiento prematuro de sus trillizos y la dolorosa infidelidad de su exesposo, Humberto Mora, con quien compartió años de matrimonio y un largo proceso para convertirse en madre.

“Yo sufría de endometriosis, entonces no quedaba en embarazo. Durante 36 meses —no digo tres años porque suena cortísimo y no lo fue— estuve buscando hijos. Fue un proceso duro, con tratamientos de fertilidad, hasta que finalmente quedé embarazada”, recordó la presentadora al programa del que se retiró en marzo de este año.

A los dos meses de embarazo, los médicos le recomendaron reposo absoluto. “El doctor me dijo: ‘Tienes que estar en quietud total’, y así fue. Pasé meses sin moverme demasiado porque me cansaba, con la fe puesta en Dios y en que todo saldría bien”, contó. El 7 de mayo del 2000 nacieron sus trillizos: Luciana, Camilo y Nicolás, a través de una cesárea que se adelantó por complicaciones en la gestación.

Aunque los tres bebés llegaron al mundo, el pequeño Nicolás tuvo que enfrentar una situación crítica. “Fue una prueba de fe. Uno de mis hijos, Nicolás, casi pierde la vida por una bacteria, un absceso. Me dijeron que no tuviera expectativas, que estaba muy grave, pero yo tenía la certeza de que Dios lo iba a salvar. Sentía una paz interna, una seguridad que venía de lo alto. Y así fue. Nicolás se salvó, mi hijo es un milagro”, expresó con profunda emoción.

Viena Ruiz habló de la infidelidad de su exesposo

Viena contó que durante ese periodo la Virgen María fue un gran apoyo espiritual. “Sentía su presencia, me dio fuerzas cuando pensé que no podía más”, confesó la presentadora. Pero cuando por fin creyó haber superado lo más difícil, su vida volvió a tambalear, esta vez por una traición emocional de la persona que menos esperaba

“Después de todo lo que vivimos, él me dejó y se fue con otra persona. Me enteré de que tenía otra mujer. Me puso los cachos. Llegaba borracho, un día se me desapereció un fin de semana. Mi autoestima se fue al piso. Le dije que buscáramos ayuda, que hiciéramos terapia, pero me dijo que ya no me deseaba. Fue devastador. Me miraba al espejo y no me reconocía. Me sentía vieja, apagada, sin valor”, relató.

La presentadora, que en ese entonces se había retirado de la televisión para dedicarse por completo a sus hijos, asegura que la infidelidad de su esposo fue un golpe muy fuerte. “Uno piensa que después de tantas pruebas, el amor se fortalece, pero no siempre es así. Él simplemente se fue. Yo tuve que recomponerme sola, con mis tres hijos pequeños y el corazón roto”, explicó.

Con el tiempo, Viena logró levantarse. Su fe, su familia y el amor por sus hijos se convirtieron en su motor para seguir adelante. “Dios me dio fuerzas donde pensé que no las tenía. Entendí que todo lo que viví fue para crecer, para entender mi propósito y valorar lo que realmente importa”, señaló.

Hoy, la presentadora recuerda esos años con serenidad. “Mis hijos son mi mayor bendición. Nicolás, mi milagro. Cada vez que lo veo, recuerdo que la fe mueve montañas. Pasé por momentos de soledad, de dolor y decepción, pero también de esperanza. Aprendí que nada ocurre por casualidad y que incluso en medio del sufrimiento, Dios nunca te abandona”.

De aquella historia, que combinó lágrimas, fe y renacimiento, Viena Ruiz se quedó con una lección clara: “Todo lo que viví me enseñó a no depender de nadie más que de mí y de Dios. Hoy miro atrás y agradezco, porque incluso de lo más doloroso surgió mi mayor fortaleza”.

