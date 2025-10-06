La reciente controversia en torno al humorista ‘Jeringa‘, uno de los nombres más reconocidos del humor colombiano, reabrió el debate sobre el respeto entre generaciones dentro del gremio.

Todo surgió luego de que la comediante y exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ Johana Velandia hiciera un comentario burlón sobre su participación en un evento en el Teatro Universidad de Medellín, en el que compartirá escenario con otros veteranos del humor nacional.

Durante la emisión del programa de Internet ‘Qué hay pa’ dañar’, de RCN, Velandia expresó su sorpresa al ver el nombre de ‘Jeringa’ en la nómina del espectáculo, sugiriendo que se estaba “recogiendo todo lo viejo”. La frase no pasó inadvertida para el humorista, quien decidió responder de manera directa y con un tono reflexivo, subrayando el valor de quienes han dedicado su vida a hacer reír al público colombiano.

En un video compartido en redes sociales, ‘Jeringa’ —conocido por su participación en ‘Sábados felices’ y por su extensa carrera de más de tres décadas— respondió:

“Tanto yo, ‘Tola y Maruja’, los compañeros de ‘Sábados felices’, los que ya no están, como Enrique Colavizza y Montecristo, hemos puesto un granito en la historia del humor en este país”, expresó el comendiante.

El humorista explicó que, aunque comprende la irreverencia propia de las nuevas generaciones, considera fundamental mantener el respeto entre colegas. “Usted está comenzando. Le deseo mucho éxito. Pero ante todo el respeto. Qué bueno que algún día tuviéramos el placer de conocernos, pero uno no puede destruir sin conocer a nadie”, expresó.

‘Jeringa’ también aprovechó para lanzar un reto directo a la comediante:

“Si puedes ir al Teatro Universidad de Medellín y ver mi trabajo, y si la gente no se ríe, te autorizo para que me despedaces. ¿Okey? Y después, muy bueno que te subieras tú para ver cómo lo haces ante mil personas en un teatro, como lo vengo haciendo yo hace treinta y cinco años en este país”.

Con ese mensaje, el humorista buscó resaltar la dificultad que implica mantenerse vigente durante tanto tiempo en un campo tan exigente como la comedia.

Además, recordó con orgullo a los artistas que marcaron su camino: “He trabajado con grandes humoristas de este país, como la ‘Gorda Fabiola’, Luz Amparo Álvarez, Alexandra Montoya y Jaqueline Enríquez. He tenido el placer de compartir con grandes mujeres comediantes y admiro de ellas el respeto hacia los colegas”.

El tono de su respuesta, lejos de ser agresivo, fue más bien un llamado a la reflexión sobre el valor de la experiencia y el legado artístico. “Está bien la irreverencia, pero, pues hombre, un poquito de respeto con los colegas. Vamos a hacérnoslo suavecito, que todos hemos construido algo en este país. Este país está muy polarizado, y no le echemos más leña al fuego. Echemos para adelante y hagamos patria”, concluyó.

