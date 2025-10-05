La actriz Julieth Herrera, recordada por su talento y belleza en producciones colombianas como ‘Las muñecas de la mafía‘, volvió a ser tema de conversación tras reaparecer en el programa ‘Día a día’ de Caracol Televisión.

Allí, en entrevista con Rochi Stevenson, habló de su nueva vida, de cómo encontró el amor en México y por qué decidió alejarse de la televisión colombiana para priorizar su felicidad.

¿Quién es la pareja de la actriz Julieth Herrera?

Julieth recordó con emoción cómo conoció a Francisco Lozano, el hombre que hoy es su esposo. Según contó, todo se dio gracias a unos amigos en común, quienes los presentaron en México. “Fue amor a primera vista, él me robó el corazón de inmediato”, dijo entre risas.

La relación creció tan rápido que, en medio de su cotidianidad, un día ambos decidieron dar el paso definitivo: casarse. “Nos levantamos y dijimos: ¿cuándo nos casamos? Y respondimos: mañana mismo. Fue algo íntimo, no teníamos anillo ni vestido. Francisco casi se casa en bermudas y yo llegué en chanclas”, contó entre anécdotas divertidas.

El enlace se llevó a cabo en mayo de este año, en una notaría mexicana, con la compañía de familiares y amigos que, de manera improvisada, les ayudaron con ropa y detalles para que nada faltara. Aunque el juez casi no los casa por la informalidad del momento, lograron sellar su unión “contra viento y marea”.

Herrera y su esposo decidieron mudarse a Barranquilla, ciudad que les ofrecía un ritmo de vida más pausado. “La decisión de venirnos fue porque a Francisco le encanta la playa y el mar. Aquí hemos encontrado una vida más tranquila y relajada, lo que nos ha permitido disfrutar como pareja. Ha sido lo más lindo que me ha pasado”, confesó.

Aunque no estaba en sus planes radicarse en Colombia, la actriz afirmó que la calidez costeña y la cercanía familiar han hecho de esta nueva etapa algo muy especial.

¿Por qué la actriz Julieth Herrera se fue del país?

Pero antes de volver al Caribe colombiano, Julieth construyó un camino sólido en México. Hace aproximadamente siete años tomó la decisión de mudarse a ese país sin propuestas laborales concretas. “Llegué prácticamente a empezar de cero. Me tocó buscar representación y prepararme dos años para adaptarme al medio artístico mexicano”, recordó en una entrevista para El Heraldo.

Su esfuerzo dio frutos rápidamente. Logró entrar por la puerta grande a Televisa de la mano del reconocido productor Pedro Damián en la telenovela ‘Like, la leyenda‘. Curiosamente, después de esforzarse por perfeccionar el acento mexicano, su primer personaje fue de colombiana.

Más tarde, su talento la llevó a plataformas internacionales como Netflix, donde hizo parte del elenco de ‘La bella y las bestias‘. Sobre esa experiencia, aseguró que significó una vitrina enorme: “Este tipo de plataformas permiten que tu trabajo llegue a muchos más países. Antes era muy limitado y ahora he tenido la oportunidad de que mi talento sea visto en diferentes lugares del mundo”.

En ‘Like, la leyenda‘, Julieth también tuvo la oportunidad de mostrar parte de su identidad costeña. “Fue muy lindo porque se transmitió en 108 países. Mostramos cómo es una familia de verdad, con momentos de alegría, bulla y tristeza, así como somos los costeños. Además, pude compartir un poco de lo que representa el Carnaval de Barranquilla”, relató orgullosa.

Para la actriz, haber sido parte de una producción que llegó tan lejos es motivo de gratitud, pues reconoce que dos décadas atrás este tipo de proyección internacional era casi imposible.

