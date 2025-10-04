La actriz Patricia Ércole abrió su corazón y compartió, por primera vez en detalle, cómo vivió uno de los episodios más mediáticos de la farándula colombiana en los años 90: su separación de Miguel Varoni tras el sonado romance del actor con Aura Cristina Geithner, ocurrido mientras ambos protagonizaban la telenovela ‘La potra zaina’ en 1994.

(Vea también: “Nos enamoramos”: Aura Cristina Geithner justificó lío amoroso con Miguel Varoni y Patricia Ércole)

En una conversación sincera dentro del pódcast ‘Menopáusicas y, qué’, dirigido por María Elvira Samper y Yolanda Ruiz, Ércole habló sin tapujos sobre el doloroso proceso que atravesó y cómo este marcó su vida personal.

Patricia Ércole habló de su matrimonio con Miguel Varoni

Patricia confesó que su visión del amor estaba profundamente influenciada por el ejemplo de sus padres. “Yo idealicé mucho el matrimonio por lo que vi en mi casa. Creía que todas las relaciones eran como la de ellos, llenas de compromiso y estabilidad, pero con el tiempo entendí que no todos los matrimonios son así. La separación es un duelo”, expresó.

Ese ideal, sin embargo, se rompió abruptamente cuando estalló el escándalo mediático que la expuso a ella y a su entonces esposo, Miguel Varoni. La actriz recordó que la experiencia fue devastadora, no solo por la traición, sino también por la forma en que se conoció públicamente.

En aquel momento, la televisión y la prensa de espectáculos se volcaron sobre la noticia. La relación entre Varoni y Geithner trascendió del set de grabación a los titulares de revistas y noticieros, convirtiéndose en uno de los episodios más comentados de la época.

“Fue durísimo porque todo se volvió un escándalo. Afortunadamente no había redes sociales en ese tiempo; no me imagino lo que habría sido vivir algo así con la exposición que existe hoy en día”, relató Ércole.

Pese al dolor, la actriz también recordó que recibió gestos de solidaridad inesperados en medio del escrutinio público. “En la calle la gente me hacía el signo de paz y amor, me levantaban el pulgar para saber si estaba bien, me abrazaban, incluso me felicitaban. Fue una experiencia muy mediática, pero también descubrí mucho cariño de personas que no conocía”.

Patricia explicó que su relación con Varoni tuvo una duración corta: “Estuvimos tres años de novios y apenas un año y medio de casados”. Con humor, añadió que hoy se ríe cuando conversa con sus hermanos, quienes llevan más de dos décadas en matrimonio. “Yo les digo: ‘¿será que yo llego a eso?’ y nos reímos todos”.

Patricia Ércole habló de sus planes fallidos por ser madre

Más allá del matrimonio fallido, Patricia confesó que uno de los aspectos más difíciles de su vida ha sido no haber tenido hijos. “El tema de la maternidad me dio muy duro. En algún momento estuve muy ennoviada con un francés de la industria del entretenimiento, me enamoré y pensé: ‘este va a ser el padre de mis hijos’. Soñaba con eso, pero no quedé embarazada”, compartió con franqueza.

Aunque la relación con aquel hombre no prosperó, Patricia lo recuerda como una etapa significativa en su vida. “Duramos un tiempo, pero ya salió del inventario y entraron otros”, dijo con humor, mostrando la capacidad de reírse de su propia historia.

¿Quién es la pareja de Patricia Ércole?

Actualmente, Patricia Ércole asegura estar tranquila con su presente. No tiene pareja, pero no descarta la posibilidad de volver a enamorarse. “Mientras viví en Europa tuve pareja; a mí me encantan los franceses, cada uno en su estilo, muy interesantes. Hoy estoy sola, pero abierta al amor”, señaló.

Finalmente, recordó una enseñanza que ha guiado su vida, heredada de sus padres, Lizardo Díaz y Raquel Ércole: la importancia de la disciplina, pero siempre con un propósito mayor: la felicidad. “Mis papás nos inculcaron disciplina, pero sobre todo nos enseñaron que lo importante es ser felices”, concluyó.

