Treinta años después de protagonizar uno de los triángulos amorosos más sonados de la televisión colombiana, Aura Cristina Geithner rompió el silencio y habló sin filtros sobre su relación con el actor Miguel Varoni, protagonista de ‘Pedro, el escamoso’.

En una entrevista reciente, la actriz y creadora de contenido recordó aquel amor que nació durante las grabaciones de ‘La potra zaina’, en 1993, y que la marcó profundamente tanto a nivel personal como profesional.

“Siempre le aposté al amor, y con Miguel Varoni no fue la excepción. Estábamos trabajando juntos en ‘La potra zaina’, y en medio de ese proyecto tan intenso, nos enamoramos. Fue algo mutuo. Los dos nos dejamos llevar por lo que sentíamos”, confesó Geithner en la sección ‘En la vida de’, de ‘Buen día, Colombia’.

Sin embargo, lo que pudo haber sido una historia de amor como cualquier otra, se convirtió rápidamente en un escándalo mediático. En ese momento, Varoni todavía estaba casado con la también actriz Patricia Ércole, y el romance con Geithner fue visto como una traición. Los medios no tardaron en reaccionar, y la actriz fue blanco de fuertes críticas.

“Los matrimonios no se dañan porque sí. Si esa relación se desbarató, fue porque ya no había nada. La persona que estaba conmigo en ese momento [Miguel] estaba cansado de su matrimonio. Aun así, yo fui la más señalada. Mientras a él lo aplaudían, a mí me castigaban. Fue una época muy difícil para mí”, relató.

Geithner asegura que el juicio mediático fue desproporcionado y que vivió momentos de mucha angustia emocional. “Los medios me maltrataron. Me juzgaron sin saber lo que yo estaba viviendo. Tal vez cometí el error de hablar, de confesar lo que sentía, pero jamás pensé que eso se me fuera a volver en contra de esa manera”, reflexionó.

La relación con Varoni duró cerca de cuatro años. Comenzó en medio de los rumores, las críticas y los obstáculos, y terminó de forma igualmente compleja. “Contra viento y marea, vivimos ese amor. Pero así como empezó lleno de complicaciones, también terminó con ellas. Aun así, ambos agradecemos lo que fue. Nos enseñó mucho”, afirmó la actriz.

Después de la ruptura, Geithner se sintió culpable, confundida y emocionalmente rota. Para sanar, decidió alejarse del país por un tiempo. “Me fui a Europa. Necesitaba hacer una catarsis, encontrarme a mí misma. Sentía que había demasiado dolor acumulado y muchas contradicciones internas”, explicó.

Ese proceso de introspección le permitió regresar renovada. En 1998 publicó su libro ‘Confesiones’, donde abordó este episodio de su vida. Para ella, escribir fue una forma de liberarse y también de compartir su versión de los hechos.

Hoy, más de tres décadas después, Aura Cristina mira hacia atrás con madurez y sin rencor. “Fue un amor real, pero también muy tormentoso. Era un momento difícil, con muchas presiones, y cometimos errores. Lo que sí puedo decir es que todo lo viví con el corazón”, concluyó.

¿Quién es la actual esposa de Miguel Varoni?

Catherine Siachoque, reconocida actriz colombiana, es la esposa de Miguel Varoni. La pareja se conoció en 1997 durante las grabaciones de la telenovela ‘Las Juanas’, donde él interpretaba al antagonista y ella era protagonista Desde entonces, han construido una relación sólida, celebrando más de 28 años juntos. Contrajeron matrimonio el 4 de julio de 1999.

A lo largo de estas décadas, Catherine ha sido un pilar en la vida profesional y personal de Varoni. El actor la ha descrito como una mujer “única y perfecta” y ha afirmado que gracias a ella se convirtió en quien es hoy. Viven actualmente en Miami, donde ambos siguen desarrollando su carrera en televisión y cine.

Siachoque, de origen bogotano, ha destacado por sus papeles en producciones como ‘Sin senos sí hay paraíso’, ‘La casa de al lado’ y otras, siendo una figura respetada y admirada en la industria.

