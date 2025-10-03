El próximo 15 de noviembre, Bogotá vivirá una jornada inolvidable con una celebración única de música electrónica. Tres escenarios, cuidadosamente diseñados con artistas internacionales en plena gira mundial, ofrecerán una experiencia inspirada en festivales legendarios como Tomorrowland.

El evento combinará arte, performance, pirotecnia y espectáculos de fuego, creando un ‘show’ multisensorial sin igual. El lugar elegido es El Campincito, que será demolido próximamente para dar paso al nuevo estadio de la ciudad.

Sensor Festival tendrá el privilegio de ser el último evento musical que se lleve a cabo en este emblemático recinto.

El ‘line up’ contará con destacados exponentes de la escena electrónica como Trym, Odymel y 99999999 (9×9), quienes explorarán una amplia gama de subgéneros para ofrecer un viaje sonoro innovador y dinámico. Uno de los escenarios más esperados será curado por ØTTA, con invitados especiales de su tour global HOTTIES.

Además de la música, Sensor Festival será una vitrina para talentos locales y marcas nacionales, con zonas gastronómicas, espacios para emprendimientos y activaciones de marcas como Coca-Cola, Brisa, Smirnoff, Budweiser y Electrolit.

Más que un festival, esta será una despedida memorable para un espacio icónico de la ciudad y la última oportunidad de vivir un gran evento en El Campincito antes de su transformación definitiva.

¿Cuándo será el Sensor Festival?

Fecha: 15 de noviembre

Lugar: Complejo El Campincito – Bogotá

Boletería e información oficial: www.sensorevents.com

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.