El cantante Yeison Jiménez se presentó en la Carpa Olé, icónico escenario de Manizales. Su participación estuvo marcada por un bonito detalle que tuvo con una joven cantante, quien aparece en redes sociales como Nycol Herrera, que conoció en la calle.

Todo inició gracias al creador de contenido Camilo Cifuentes, quien invitó a Jiménez a llevarle una sorpresa de cumpleaños a la mujer que con micrófono en mano canta las canciones del artista en las calles de la capital de Caldas.

En un principio, el intérprete de ‘Maldita traga’ se acercó con gafas negras, gorras y tapabocas y le pidió a la dama que le cantara. Luego también cantó y ahí ella se dio cuenta de la sorpresa.

Luego Cifuentes se presentó y la emoción fue por partida doble. Pero la cereza del pastel fue cuando Herrera se presentó en tarima gracias a que fue invitada especial en el ‘show’.

Así reaccionó Nycol Herrera a sorpresa de Yeison Jiménez y Camilo Cifuentes

Desde luego, la joven se mostró muy emocionada y no pudo contener las lágrimas. Además, en la publicación de Instagram, ella dejó un sentido mensaje en el que agradeció a los dos.

“Dios sabe cómo hace sus cosas y conocer a estas dos personas que admiro tanto; me hace saber que estoy haciendo las cosas bien. Solo tengo palabras de agradecimiento”, escribió.

