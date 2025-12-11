Yeison Jiménez, el artista que ha redefinido la historia de la música regional colombiana, anuncia oficialmente su segundo Estadio El Campín para el 28 de marzo de 2026, consolidando un logro sin precedentes: tras convertirse en el primer artista de música regional colombiano en llenar en solitario un estadio en Colombia, y ahora regresar para firmar un nuevo capítulo de grandeza.

El 2025 marcó un año excepcional para Yeison Jiménez. Sus canciones encabezaron listados, se convirtieron en himnos populares y reforzaron su posición como uno de los artistas más influyentes y queridos del país. Con éxitos que superaron récords, giras nacionales completamente agotadas y una conexión emocional única con su público, Yeison vivió un momento de crecimiento histórico, llevando la música regional colombiana a un nivel de impacto nacional sin precedentes.

Después de una primera noche inolvidable el pasado, 26 de julio de 2025 en El Campín, donde más de 40 mil personas fueron testigos de un espectáculo monumental, el clamor del público fue unánime: Yeison debía volver. Así nace MI PROMESA TOUR: LA REVANCHA, un regreso pensado para quienes se quedaron por fuera, para quienes aún reviven aquella noche y para todos los que desean sentir una vez más la energía de un artista que canta desde el alma. El evento será organizado por la empresa Sírvalo Pues.

En palabras de Yeison Jiménez: “Lo que vivimos en el primer Campín fue tan grande, que muchos se quedaron por fuera y otros ni recuerdan cómo terminó la noche. Por eso decidí volver, porque ustedes lo pidieron. Esta vez quiero estar más y vivir una noche que quede marcada para siempre. Invito a todo el país a que llenemos el estadio por segunda vez. Nos vemos el 28 de marzo de 2026 en El Campín. ¡Los amo! La revancha es ahora.”

Con este anuncio, Yeison Jiménez reafirma su lugar como un líder indiscutible de la música regional colombiana, un artista que transforma cada escenario en un encuentro emocional y cada logro en un paso hacia adelante para todo un género. Los preparativos ya están en marcha para entregar un espectáculo aún más poderoso, íntimo y memorable. La revancha está aquí — y será histórica.

Si quieres asegurar tu cupo para el Campin de Yeison Jiménez, debes seguir estos pasos

Ingresar a este link de Tu Boleta

Registrar los datos

Dar clic en enviar y queda listo en la inscripción.

La preventa salió al público este jueves 11 de diciembre.

