J Balvin volvió a casa por la puerta grande. Luego del éxito del espectáculo ‘Ciudad Primavera’ en Medellín, donde miles de asistentes vibraron con un montaje 360°, decenas de bailarines y un recorrido por sus himnos globales, ahora toda esa fiesta se prepara para aterrizar en Bogotá el próximo sábado 13 de diciembre, en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

El ‘show’ marcará el regreso del paisa a la capital después de varios años y promete replicar la puesta en escena que ya deslumbró a Medellín: un concepto inmersivo que mezcla tecnología, danza, color y una producción cuidadosamente curada por el propio Balvin. En su versión para la capital —bajo el sello ‘Made in Colombia – Ciudad Primavera’— la propuesta apunta a convertirse en uno de los eventos musicales más ambiciosos del año.

En Medellín, ‘Ciudad Primavera’ fue una verdadera celebración de identidad: más de 50 bailarines en tarima, un equipo técnico superior a 70 personas, visuales diseñadas para envolver el estadio y un repertorio que repasó los éxitos que lo han consolidado, según Billboard, como el artista colombiano más influyente del siglo XXI. Esa misma energía —la de un país floreciendo junto al género urbano— será la base del concierto de Bogotá.

Cómo será el concierto de J Balvin en Bogotá

El Campín se transformará en un escenario 360° que permitirá visibilidad total desde cualquier localidad, un formato que Balvin eligió para reforzar la idea de encuentro, cercanía y fiesta colectiva. La experiencia está pensada como un viaje emocional y sensorial, un homenaje al país que lo vio nacer y que hoy lo reconoce como referente global.

Si Medellín fue un adelanto de lo que viene, Bogotá se prepara para vivir una noche de magnitud similar: un concierto que busca romper estándares en la región y que reafirma el vínculo del artista con su gente, su país y su historia musical.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.