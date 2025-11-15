La escena urbana volvió a tomar ritmo con una tanda de estrenos que refrescaron plataformas y pusieron a sonar nombres fuertes del género. Yandel abrió el listado con ‘Scarface’, mientras J Balvin junto a JC Reyes, regresaron con ‘Restas o Sumas’, una apuesta que refuerza su línea más melódica.

A estos se suma ‘FX De La Rose’, el nuevo álbum de De La Rose, además de ‘Toy’, la unión entre JC Reyes y Clarent, que llega con un sonido más denso.

La semana también dejó ‘Poder’, colaboración de Lil Supa con Feid y Tru Comers, junto a la entrega doble de Manuel Turizo: ‘Cosas de Enamorado – Salud Mi Reina’. The Prodigiez también aparecieron con fuerza en ‘Flaka’, grabación que reúne a Maluma, Kapo, Maisak, Hamilton y Zaider.

En paralelo, Jhay P unió voces con Greeicy en ‘Le pedí a Dios’, ROA presentó ‘11:11’, West Blanco liberó ‘Casa Sola’ y Justin Quiles volvió a juntarse con Lenny Tavarez en ‘Thank you bb’. Como remate, Miky La Sensa compartió ‘Only Good’ junto a Jeremy Freid.

El top de La Corte

Fusiones y ritmos en La Corte

No todo fue urbano. Las fusiones con sello latino también tuvieron su espacio. Georgy Parra Salvaje, desde su proyecto GPS, lanzó ‘Yatusa’ con el aporte vocal de Jessi Uribe, mientras La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho sorprendió con Juanes en ‘Una noche contigo’.

Kei Linch, por su parte, continúa impulsando su propuesta musical con ‘Rastros de Rosa’, un tema que busca despegar en nuevas audiencias.

Bogotá se prepara para varios conciertos

Para quienes están pensando en escenarios en vivo, ya hay fechas marcadas en Bogotá. Mon Laferte traerá su tour ‘Femme Fatale’ al Movistar Arena el próximo 7 de mayo de 2026, con boletería disponible en TuBoleta.

Además, el Padre Guilherme se presentará el 28 de noviembre en el Centro de Eventos Montevideo; las entradas se consiguen en Boletomovil.com.

