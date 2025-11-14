Las primeras versiones sobre el homicidio del hermano menor de la exconcursante del ‘Desafío’, Karmen Mestre, señalaban que el joven, de 21 años y residente en el barrio 20 de Julio de Santa Marta, había sido víctima de un ataque sicarial.

El hecho ocurrió el martes 11 de noviembre y, desde entonces, causó conmoción tanto en la ciudad como en el país, debido al reconocimiento público de la familia a raíz de la participación de Karmen en el programa de Caracol Televisión en 2026.

Sin embargo, en la mañana del pasado miércoles 12 de noviembre, el medio local Hoy Diario del Magdalena reveló una nueva hipótesis que podría cambiar por completo el rumbo de la investigación.

De acuerdo con información preliminar entregada por investigadores del caso, el asesinato no habría sido un atentado directo, sino que estaría relacionado con un intento de hurto que terminó de manera trágica.

Ese mismo día, Karmen Mestre se pronunció por primera vez sobre el fallecimiento de su hermano. A través de sus historias de Instagram, la también ‘influenciadora’ compartió un video que había publicado originalmente en octubre de 2023, cuando visitó a Luis David en un centro de formación del Inpec.

En ese entonces, lo acompañó junto a su hija y otros familiares, en medio de un proceso de resocialización que había provocado esperanza y optimismo en su entorno.

“Ayer (1 de octubre de 2023) visitamos a mi hermano, llevamos a su hija y verlos fue lo más hermoso del mundo. Además, verlo marchar diciendo ‘ESTUDIO Y DISCIPLINA’ fue lo más lindo. Hoy quiero dejarte este video, Luis Mestre. Recuerda que acá estamos. Sigue adelante, tú puedes con todo. Te amamos”, escribió Karmen en aquella ocasión, junto con un clip donde se veía al joven en un ambiente de disciplina y formación.

Con ese mensaje, la exconcursante no solo expresaba el cariño hacia su hermano, sino también la ilusión que tenía de verlo salir adelante.

Este miércoles, tras conocerse la noticia de su muerte, Mestre volvió a compartir ese mismo video, acompañado de un mensaje breve pero profundamente doloroso: “Despierta, mi hermanito, te necesito ahora”. La publicación reflejó el impacto emocional que vive la familia, que atraviesa un duelo inesperado y devastador.

Las exequias de Luis David Mestre se llevaron a cabo el jueves 13 de noviembre en la funeraria Americana. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al cementerio Jardines de Jerusalén, donde sus allegados le dieron el último adiós.

¿Qué pasó con el hermano de la exparticipante del ‘Desafío’?

Mientras tanto, la investigación continúa avanzando. Según reveló Hoy Diario del Magdalena, los primeros hallazgos indican que Luis David y otros dos jóvenes, cada uno a bordo de una motocicleta, habrían interceptado a una persona en un callejón con la presunta intención de robarle sus pertenencias.

Al percatarse de lo que sucedía, la víctima habría desenfundado un arma de fuego y disparado contra los agresores. Uno de los investigadores citados por el medio local explicó que los balazos impactaron directamente a Luis David, quien quedó gravemente herido.

Aunque fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, los médicos no lograron salvarle la vida. Las autoridades ahora están en la búsqueda de los dos acompañantes del joven, quienes huyeron del lugar y deberán rendir su versión de los hechos para esclarecer las circunstancias exactas del homicidio y determinar responsabilidades.

El caso de Luis David Mestre se suma a una preocupante ola de violencia en Santa Marta y en distintos municipios del Magdalena, donde se han registrado múltiples ataques armados, robos y homicidios relacionados con el sicariato en los últimos meses.

