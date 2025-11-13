Las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo de Liliana Andrea en un hotel del centro de Tunja, Boyacá, en la tarde del martes 11 de noviembre, recogió la emisora La FM.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Hallan con vida a estudiante que había desaparecido en Medellín y dicen qué le habría pasado)

La fonoaudióloga, que prestó sus servicios durante años en los hospitales de Suba y Engativá (en Bogotá), había sido reportada como desaparecida el día anterior, luego de que su familia no tuviera noticias de ella después de salir de su residencia en la localidad de Suba en horas de la mañana.

La alarma se activó de inmediato, y las autoridades, incluyendo la Policía Nacional, iniciaron un protocolo de búsqueda para dar con su paradero. De acuerdo con información preliminar, la víctima fue vista por última vez en sectores cercanos a los barrios Tunal y Yomasa, en Bogotá.

Lee También

Versiones iniciales sugieren que pudo haber tenido contacto con personas que le suministraron escopolamina, un alcaloide que provoca pérdida de memoria, alteraciones mentales, convulsiones e incluso la muerte, explicó la cadena radial.

Sin embargo, los detalles exactos sobre su desplazamiento posterior aún son materia de investigación.

El cuerpo de Molina Garavito fue hallado en un hotel del centro de Tunja, junto a una botella de licor, mencionó el mismo medio, que agregó que el cadáver presentaba heridas que podrían haber sido autoprovocadas con un objeto cortopunzante, aunque los expertos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses deberán determinar la causa exacta del deceso.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación se desplazó hasta el lugar para recolectar evidencia que permita esclarecer las circunstancias de la muerte de la profesional.

Entre los elementos que las autoridades buscan confirmar se encuentran las rutas de traslado entre Bogotá y Tunja, los contactos telefónicos previos de la víctima y el origen de los objetos hallados junto a ella.

Amigos y familiares de Molina Garavito han solicitado que las investigaciones se desarrollen con rapidez y que se refuercen las medidas de seguridad frente al creciente número de reportes de desapariciones y situaciones relacionadas con el uso de escopolamina en la capital, señaló La FM.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.