La desaparición de Natalia Valentina Monsalve Chimienti ha encendido alarmas en Medellín, pues fue vista por última vez el pasado 10 de noviembre, cuando salía del colegio San Carlos de la Salle, ubicado en el barrio Belén La Nubia. Desde entonces, su familia no ha tenido noticias suyas y el caso es prioridad para el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, que avanza en la búsqueda para establecer qué ocurrió y quién estaría involucrado.

(Vea también: Buscan a mujer de 50 años que desapareció en Mazurén (Bogotá); la habrían escopolaminado)

De acuerdo con información publicada por El Tiempo, el CTI distribuyó un boletín de búsqueda que detalla las características de la menor. En él se señala que Natalia vestía una camisa blanca, sudadera azul y zapatos blancos el día que desapareció. También se indica que tiene una cicatriz visible en el hombro izquierdo, mide 1.60 metros, tiene piel clara, cabello castaño ondulado y ojos cafés oscuros. Las autoridades piden a la ciudadanía comunicarse con las líneas de emergencia si se tiene información que ayude a localizarla.

El medio citado dio a conocer que, semanas antes de su desaparición, Natalia habría sostenido conversaciones por TikTok con una mujer desconocida. Este contacto se inició luego de que la menor publicara una fotografía con su uniforme escolar. Según versiones recogidas por el diario, la mujer comenzó a rondar el colegio y a enviarle mensajes insistentes para encontrarse con ella. Compañeras del instituto aseguraron que ambas llegaron a verse en persona y, después de ese encuentro, la mujer empezó a enviarle amenazas por WhatsApp, advirtiéndole que si no volvían a reunirse “se la llevaría por las malas” porque conocía sus horarios y el lugar donde estudiaba.

(Vea también: Encontraron muerta a Emiliana, la joven de 19 años que estaba desaparecida hace 10 días)

El mismo medio informó que el padre de Natalia fue quien reportó la desaparición tras esperarla, como cada día, a la salida del colegio sin verla aparecer. Al no encontrarla en el plantel, acudió al CTI y presentó la denuncia. Un día después, los padres recibieron un mensaje desde un número desconocido en el que la menor decía que estaba bien. Después de esto, el padre logró hablar brevemente con su hija, pero la llamada se interrumpió repentinamente. Horas más tarde, la cuenta con la que Natalia se había comunicado en TikTok cambió su información y eliminó sus fotografías.

🚨DESAPARECIDA en #Medellin 🚨

Continuamos buscando a Natalia Valentina Monsalve Chimienti, una niña de 14 años reportada como desaparecida ayer 10 de noviembre de 2025. Salió de su jornada escolar en el Colegio San Carlos en Belén y no llegó a su casa. 🚨‼️ RT POR FAVOR 🙏 pic.twitter.com/zTI2qEFyTE — B 🤍 (@prendaitsbren) November 11, 2025

En videos de seguridad que muestra los últimos instantes de la joven antes de desaparecer, se ve que salió por una puerta que no era la principal por donde acostumbraba a recogerla su papá. Allí se ve que tomó otra dirección, después de responder algunos mensajes en su celular.

Natalia Monsalve desaparecida en Medellín sufre diabetes y podría tener coma

Sumado a esto, los familiares de Natalia Valentina Monsalve Chimienti contaron que la menor, diagnosticada con diabetes desde los ocho años, requiere atención médica constante. Al momento de su desaparición, solo llevaba un lapicero con insulina de acción rápida, pero no tenía consigo la insulina de larga duración, indispensable para mantener controlados sus niveles de glucosa. Según explicaron, la falta de esta dosis podría causarle en pocos días una cetoacidosis y posteriormente un coma diabético, si no recibe el tratamiento adecuado.

Cualquier información que pueda ayudar a ubicarla podrá ser dada a dos líneas de contacto: 318 532 1745 del CTI de la Fiscalía y 324 290 9801 de la Alcaldía de Medellín.

