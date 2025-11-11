Después de los constantes pronunciamientos de Armando Benedetti contra la magistrada Cristina Lombana por el allanamiento a su vivienda en Puerto Colombia, Atlántico, la Procuraduría dio a conocer que le abrió una indagación preliminar.

Esto, teniendo en cuenta que en sus redes sociales y medios nacionales, el ministro del Interior se refirió a la magistrada como “loca y delincuente“, por las investigaciones que Lombana, desde la Corte Suprema de Justicia, adelanta en su contra por la comisión de varios delitos.

Ante esto, el Ministerio Público busca resolver si Benedetti vulneró las normas disciplinarias por sus palabras contra la jurista.

Benedetti le responde a la Procuraduría por investigación

Inmediatamente se conoció la decisión de la Procuraduría, el ministro la rechazó y agregó que desde hace varios años ha buscado una investigación contra la magistrada por la “extralimitación de sus funciones”.

“Yo llevo TRES AÑOS esperando a que le abran una investigación preliminar a la Lombana, por hechos que la misma Sala de Instrucción denominó una clara extralimitación de sus funciones y sigo esperando una apertura preliminar, ¿Por qué, señor Procurador, no tengo acceso a la administración de justicia?”, dijo Benedetti en su cuenta de X.

Horas antes, el ministro aseguró que Lombana no está facultada para ordenar el allanamiento y que se habrían vulnerado sus derechos.

“Suplico a los magistrados de la Corte Suprema que me garanticen mis derechos, porque yo hoy no he podido acceder al derecho a la justicia. Confío en la Corte Suprema, como siempre lo he hecho. Yo denuncié a la Lombana; me tocó presentar queja y tutela contra la Comisión de Acusaciones y contra el investigador Wills, porque el rumor es que ella intimida a los congresistas de la Comisión y nadie se atreve a abrirle siquiera una investigación”, dijo el funcionario en la red social.

