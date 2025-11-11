Luego de comunicar en sus redes sociales que su casa estaba siendo allanada, Armando Benedetti concedió entrevistas a las emisoras nacionales W Radio y Caracol Radio, en las que usó palabras de grueso calibre contra la magistrada Cristina Lombana, quien ha encabezado una investigación en su contra desde hace varios años.

Durante 45 minutos, en W Radio, Benedetti intentó defenderse de las acusaciones, pero usó palabras como “loca, demente y delincuente”, para referirse a la magistrada, algo nunca antes visto en el país.

Los insultos, acusaciones y descalificaciones personales contra la togada han provocado mucha indignación en el país a tal punto que diferentes opositores políticos le han manifestado su indignación.

Por ejemplo, el partido Cambio Radical publicó un mensaje en el que señala que es “inaceptable el lamentable espectáculo que presencia hoy el país al escuchar al ministro del Interior, Armando Benedetti, insultar a la magistrada Cristina Lombana, tildándola de ‘loca, demente, delincuente’ y usando groserías en Radio Nacional. Vergonzoso”.

Inaceptable el lamentable espectáculo que presencia hoy el país al escuchar al ministro del Interior, Armando Benedetti, insultar a la magistrada Cristina Lombana, tildándola de “loca, demente, delincuente” y usando groserías en Radio Nacional. Vergonzoso. Los funcionarios del… pic.twitter.com/lblUUOvpeK — Cambio Radical (@PCambioRadical) November 11, 2025

El exministro Luis Carlos Reyes también criticó que Benedetti usara palabras de grueso calibre contra la magistrada Lombana.

El ataque del ministro y presunto delincuente @AABenedetti a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana que lo investiga es peligroso, irrespeta la separación de poderes y socava la institucionalidad. Benedetti debe renunciar. — Luis Carlos Reyes (@luiscrh) November 11, 2025

Como consecuencia de estas duras palabras contra la magistrada Lombana, diferentes personas y colectivos le han pedido a la Procuraduría que suspenda al ministro del Interior, lo que obligaría a Benedetti a salir del cargo.

Caracol Radio publicó una de las cartas con la que han hecho esta solicitud:

#JUSTICIA Por llamar “demente, loca y delincuente”, a la magistrada Cristina Lombana, piden a la Procuraduría suspender al ministro del Interior, Armando Benedetti. Benedetti asegura que la magistrada habría incurrido en presunto abuso de poder al allanar su vivienda en… pic.twitter.com/zLZxHbW85y — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 11, 2025

Según Benedetti, luego de finalizado el allanamiento, no encontrada en su vivienda de Barranquilla, aunque aún no han dado ningún comunicado oficial

