Escrito por:  Redacción Nación
Nov 11, 2025 - 1:08 pm

Luego de comunicar en sus redes sociales que su casa estaba siendo allanada, Armando Benedetti concedió entrevistas a las emisoras nacionales W Radio y Caracol Radio, en las que usó palabras de grueso calibre contra la magistrada Cristina Lombana, quien ha encabezado una investigación en su contra desde hace varios años.

Durante 45 minutos, en W Radio, Benedetti intentó defenderse de las acusaciones, pero usó palabras como “loca, demente y delincuente”, para referirse a la magistrada, algo nunca antes visto en el país.

Los insultos, acusaciones y descalificaciones personales contra la togada han provocado mucha indignación en el país a tal punto que diferentes opositores políticos le han manifestado su indignación.

Por ejemplo, el partido Cambio Radical publicó un mensaje en el que señala que es “inaceptable el lamentable espectáculo que presencia hoy el país al escuchar al ministro del Interior, Armando Benedetti, insultar a la magistrada Cristina Lombana, tildándola de ‘loca, demente, delincuente’ y usando groserías en Radio Nacional. Vergonzoso”.

Lee También

El exministro Luis Carlos Reyes también criticó que Benedetti usara palabras de grueso calibre contra la magistrada Lombana.

Como consecuencia de estas duras palabras contra la magistrada Lombana, diferentes personas y colectivos le han pedido a la Procuraduría que suspenda al ministro del Interior, lo que obligaría a Benedetti a salir del cargo.

Caracol Radio publicó una de las cartas con la que han hecho esta solicitud:

Según Benedetti, luego de finalizado el allanamiento, no encontrada en su vivienda de Barranquilla, aunque aún no han dado ningún comunicado oficial

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.

LO ÚLTIMO