El ministro y exsenador denunció públicamente un presunto abuso de poder por parte de la magistrada Lombana, afirmando que su residencia fue allanada de manera irregular por orden de ella.

Según Benedetti, la Corte Suprema no tiene competencia para investigarlo, ya que dejó de ser congresista hace más de tres años, por lo que no podría ser indagado por hechos ocurridos entre 2023 y 2025.

Asegura que Lombana ha sido recusada en dos ocasiones por supuestamente mostrar interés en incriminarlo y que ha adelantado investigaciones ilegales contra él y más de 50 de sus familiares, incluidos menores de edad.

Denuncia también que la magistrada ha filtrado información a los medios y ha promovido testigos manipulados para vincularlo con delitos como lavado de activos.

Benedetti sostiene que existe un montaje en su contra, presuntamente coordinado por Diego Cadena y con participación del FBI, según versiones previas del periodista Gonzalo Guillén y un testigo conocido como el “narcochofer”.

Asimismo, el ministro anunció que llevará su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y pide al procurador y a los magistrados de la Corte Suprema que detengan lo que califica como una persecución judicial sin pruebas ni testigos.

En diálogo con W Radio, Benedetti fue más allá y con tono de enojo se desató contra la magistrada.

“Juro por la vida de mis hijos que no estoy diciendo ni una mentira. Yo nunca he sido condenado a nada. Ella [Lombana] es una delincuente, porque la Sala ya le ha dicho que no hay nada que investigar y ella sigue”, sentenció.

El que metió la cucharada en lo ocurrido fue el exministro y exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes, quien aprovechó para dejar un recado. “El ataque del ministro y presunto delincuente @AABenedetti a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana que lo investiga es peligroso, irrespeta la separación de poderes y socava la institucionalidad. Benedetti debe renunciar”, resaltó en X.

