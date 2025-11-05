En la mañana de este miércoles, el ministro Armando Benedetti sorprendió con un mensaje en su cuenta de X en el que hablaba de un aumento del salario mínimo del 26 %, una cifra impensada para cualquier analista y que preocupa muchísimo en el sector empresarial.

Cuando @petrogustavo llegó a la presidencia, el salario mínimo estaba en menos de un millón, este año puede terminar en $1.800.000 y un trabajador gana el 100% de sus festivos y domingos. La clase media tiene que entender que elegir candidatos de la clase alta no los beneficia a… pic.twitter.com/3mzpidhWwY — Armando Benedetti (@AABenedetti) November 5, 2025

Según Benedetti no es lejano pensar que el salario mínimo en 2026 quede en 1’800.000 pesos, lo que significaría un aumento del 376.500 pesos respecto a la cifra de este 2025, que está en 1’423.500 pesos.

El mensaje del ministro del Interior dice: “Cuando Petro llegó a la presidencia, el salario mínimo estaba en menos de un millón, este año puede terminar en $1.800.000 y un trabajador gana el 100% de sus festivos y domingos (…)”.

Sin embargo, sus palabras no son del todo ciertas. Para 2022, cuando llegó Petro a la Casa de Nariño, el entonces presidente Iván Duque determinó que el salario mínimo fuera de un millón de pesos, lo que significó en ese año un aumento del 10,07 %. Para ese momento, el anuncio provocó muchas voces en contra porque aún la economía estaba saliendo del impacto de la pandemia. Es decir que cuando Petro llegó a la presidencia, el salario mínimo no era menos de un millón, como asegura Benedetti.

¿Cómo aumentó el salario mínimo en el Gobierno Petro?

Sin embargo, de ahí para adelante, el aumento del salario mínimo (durante la administración actual) ha seguido subiendo a pasos agigantados. Así fue:

2023: 1’160.000 pesos (incremento del 16 %)

2024: 1’300.000 pesos (incremento del 12 %)

2025: 1’423.500 pesos (incremento del 9.54 %)

Pero esta aparición de Benedetti hablando del salario mínimo tampoco es esporádica, sino que tiene una razón detrás. El ministro, al final de su mensaje, deja claro que esto se trata de unas intenciones electorales, pues habla de “elegir candidatos”, teniendo en cuenta de las elecciones que se avecinan en los próximos meses y en el 2026.

Cabe resaltar que el hoy ministro del Interior es bastante cercano a Roy Barreras, integrante del denominado Frente Amplio, y a otros candidatos del centro izquierda. Podría tratarse de un intento de persuasión al electorado, prometiendo un estrepitoso aumento en el salario mínimo a cambio de una elección a un candidato afín a Gustavo Petro.

