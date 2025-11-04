Bancolombia informó que sus canales digitales sufrirán una interrupción programada los días miércoles 5 y jueves 6 de noviembre, entre las 12:00 a. m. y la 1:00 a. m. Durante ese lapso, los clientes no tendrán acceso a la aplicación ‘Bancolombia Personas’ ni podrán llevar a cabo consultas, pagos, recargas o transferencias a través de los canales virtuales.

Pese a la interrupción de la ‘app’ y otros canales digitales, Bancolombia aclaró que los cajeros automáticos, corresponsales bancarios, así como las tarjetas débito y crédito seguirán disponibles con normalidad. Al tratarse de un horario de bajo uso —madrugada— el impacto en los usuarios se espera que sea “mínimo”.

Por su parte, Nequi —billetera digital afiliada al mismo grupo financiero— había anunciado una pausa en sus servicios este martes 4 de noviembre entre las 2:00 a. m. y las 3:00 a. m. Durante esa hora el ingreso a su ‘app’ estuvo suspendido mientras se ejecutaron labores de actualización.

Ambas entidades indicaron que la acción busca reforzar la seguridad tecnológica y mejorar la estabilidad de sus plataformas tras varias semanas en las que se registraron fallas intermitentes que afectaron la experiencia de los usuarios. La medida se inscribe en un plan integral de optimización tecnológica de los servicios financieros digitales.

En cuanto a recomendaciones, se aconseja a los usuarios anticipar sus operaciones digitales —como pagos, recargas o transferencias— fuera de los horarios de interrupción, evitar múltiples intentos de acceso durante el periodo de mantenimiento y en caso de necesidad usar canales alternativos como cajeros, corresponsales o atención telefónica. Además, ambas firmas recordaron mantener las aplicaciones actualizadas para aprovechar las mejoras de seguridad implementadas.

