En la búsqueda de miles de colombianos por salir de deudas, una de las alternativas es apuntarle a los números ganadores de dos loterías que son muy reconocidas a nivel nacional.

Sigue a PULZO en Discover

¿Qué número cayó en Baloto sábado 1 de noviembre de 2025?

Números ganadores: por confirmar

Los números ganadores de Baloto este sábado 1 de noviembre de 2025, sorteo 2573, se divulgaron entre las 11:00 y 11:15 de la noche, en transmisión por Canal 1 y actualización de Pulzo con el resultado.

El juego de Baloto consiste en elegir cinco números del 1 al 43, y una ‘superbalota’ del 1 al 16. El objetivo es acertar la combinación ganadora para obtener el premio mayor acumulado.

Lee También

El sorteo da premio por cuatro aciertos y el acumulado de Baloto para este sábado 1 de noviembre de 2025, sorteo 2573, es de 28.200 millones de pesos, cantidad que alcanzó porque no hubo ganador en el sorteo 2572 del pasado miércoles 29 de octubre.

Los premios varían en función de la cantidad de números acertados en ambos sorteos (Baloto y Baloto Revancha), además de que la página oficial presenta todos los resultados históricos.

Resultado Baloto Revancha 1 de noviembre de 2025

Número ganador: por confirmar

El número ganador de Baloto Revancha este sábado 1 de noviembre de 2025, sorteo 2573, se divulga entre las 11:00 y 11:15 de la noche, en transmisión por Canal 1 y actualización de Pulzo con el resultado.

El acumulado de Baloto Revancha es de 6.300 millones de pesos para este sábado 1 de noviembre de 2025, sorteo 2573, luego de que no hubo un ganador del premio millonario el pasado miércoles 29 de octubre de 2025.

Esta opción adicional, la de Baloto Revancha, se juega con los mismos números elegidos para el Baloto inicial y se tiene la alternativa por un costo adicional. Así, los apostadores tienen una segunda oportunidad de ganar un botín multimillonario.

Revancha consiste en un sorteo adicional con una combinación ganadora separada, aunque el jugador participa con los mismos números del Baloto. Esta opción de llevarse un premio adicional solo se logra si se jugó el Baloto correspondiente.

¿Cómo cayó la Lotería de Boyacá de 1 de noviembre 2025?

Número ganador: por confirmar

El número ganador y premio mayor de 15.000 millones de pesos de la Lotería de Boyacá del sábado 1 de noviembre de 2025, sorteo 4596, se divulga por Canal Trece a las 10:42 de la noche y Pulzo actualiza al instante estos resultados.

En esa misma línea, hay otros números que vale la pena tener en cuenta porque hacen parte del total, ya que a pesar de que muchos están atentos al premio mayor de 15.000 millones de pesos, hay otros botines:

Premio fortuna de 1.000 millones de pesos .

Premio alegría de 400 millones de pesos .

Premio ilusión de 300 millones de pesos .

Premios esperanza de 100 millones de pesos .

4 premios berraquera de 50 millones de pesos .

15 premios optimismo de 20 millones de pesos.

Pulzo comparte esos números para que los usuarios tengan la oportunidad de estar al tanto de la posibilidad que tienen de llevarse una cifra importante para sus bolsillos gracias a este juego.

El billete de Lotería de Boyacá vale 20.000 pesos, compuesto por cuatro fracciones, con lo que el precio de cada una es de 5.000 pesos.

Los sorteos de la Lotería de Boyacá se llevan a cabo todos los sábados, alrededor de las 10:42 de la noche, aunque la compañía llega a ofrecer avisos cuando hay algunas modificaciones previstas.

La Lotería de Boyacá se transmite a través del Canal Trece, por Facebook live en vivo o por Telesantiago Facebook live. 18, además de que Pulzo replica el premio mayor al instante.

Al consultar los resultados, es determinante asegurarse de verificar la fecha y el número del sorteo para evitar confusiones en el momento del anuncio de los números ganadores.

Lee También

¿Cuál es el descuento por ganar una lotería en Colombia?

El descuento por ganar un premio de lotería en Colombia es del 20 % del total del botín, dinero que está reflejado principalmente del impuesto por ganancia ocasional previsto en el territorio nacional.

Los premios que superen las 48 UVT (Unidad de Valor Tributario) son a los que se le aplica el porcentaje, cantidad que en 2025 corresponde a valores mayores a 2.390.352 pesos, que están sujetos a este tributo.

Las leyes en Colombia tiene algunos casos puntuales, como con la Lotería de Bogotá, con descuento adicional del 17 % que va para el Fondo Financiero Distrital de Salud. Además, está el impuesto del 4 x 1.000 sobre lo obtenido.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.