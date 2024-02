No obstante, los premios secundarios de Baloto no son iguales en todos los sorteos, aunque la variación no es tan grande, de acuerdo con los últimos resultados.

Entre el 30 de diciembre de 2023 y febrero de 2024, el juego de azar ha tenido premios de entre 6’000.000 y 9’000.0000 de pesos, para los que aciertan cuatro cifras.

Sin embargo, este dinero se reparte entre la cantidad de personas que tuvieron esos aciertos. Por ejemplo, el 7 de febrero se dividieron 6’895.200 pesos entre 51 personas, que cogieron cuatro balotas (sin la superbalota).

A cada uno le correspondieron 135.200 pesos

También está el caso del 27 de enero de 2024, cuando se repartieron 7’971.600 pesos entre 28 jugadores que acertaron cuatro cifras ganadoras. A cada uno le correspondieron 284.700 pesos.

Cuánto se ganaría en el Baloto con 4 aciertos y la superbalota

En este caso, el premio es mayor. Entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, Baloto tenía un acumulado de ente 5’000.000 y 9’063.000 pesos para los que acertaran cuatro números más la superbalota.

No obstante, como son menos los ganadores, a cada persona le corresponde más dinero. Por ejemplo, el sorteo del 30 de diciembre de 2023 premió a seis personas que acertaron cuatro cifras y la superbalota con 1’510.000 pesos (para cada uno).

En el juego del 24 de enero hubo un solo ganador con cuatro aciertos y la superbalota, por lo que se llevó todo el premio: 6’000.700 pesos.