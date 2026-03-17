Miles de docentes en Colombia están atentos a un proceso clave para su carrera profesional: la evaluación de ascenso y reubicación salarial 2025-2026, cuyos resultados ya fueron publicados y traen buenas noticias para una gran parte del magisterio.

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El Ministerio de Educación confirmó que más de 26.300 educadores aprobaron la prueba, lo que les permitirá ascender en el escalafón docente o mejorar su nivel salarial, un avance importante en sus condiciones laborales.

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Alta participación y resultados positivos

En total, más de 34.800 docentes de 30 departamentos se inscribieron en este proceso, y cerca de 34.600 presentaron la evaluación el pasado 22 de febrero.

De ese grupo, el 75,58 % logró aprobar, lo que se traduce en oportunidades concretas de crecimiento profesional y aumento de ingresos para miles de maestros en el país.

¿Cómo consultar los resultados?

Los resultados fueron publicados el 16 de marzo y pueden consultarse de manera virtual a través de la plataforma oficial: www.poderevaluar.org.co

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Allí, los docentes deben ingresar con sus datos para verificar si aprobaron la evaluación y conocer su situación en el proceso.

Fechas clave que debe tener en cuenta

El proceso aún no termina. Estas son las fechas más importantes:

Reclamaciones: del 17 al 24 de marzo de 2026, a través del mismo portal (módulo de reclamaciones).

Resultados definitivos: se publicarán el 12 de mayo de 2026.

Ascensos y ajustes salariales: posteriormente, las entidades territoriales deberán expedir los actos administrativos correspondientes.

Reconocimiento al mérito docente

Desde el Ministerio destacaron que este proceso busca fortalecer el desarrollo profesional de los educadores y reconocer su labor en la formación de niños, niñas y jóvenes.

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“Los maestros demuestran día a día su compromiso con la educación del país”, señaló la viceministra (e) de Educación Preescolar, Básica y Media, Maritza Molina Acosta, al felicitar a quienes participaron.

Este resultado representa no solo un avance en la carrera docente, sino también un impacto directo en el ingreso económico de miles de educadores, en un contexto donde la dignificación de la labor docente sigue siendo una de las principales demandas del sector.

¿Qué pasó con el profesor Neill Cubides?

El profesor de la Universidad Externado, que posteriormente se supo que también trabajaba para la Procuraduría, fue hallado en una zona rural de Usme. Se conocieron imágenes de este lugar y se supo que su cuerpo fue quemado para que su identificación no fuera nada fácil de hacer. Hasta el momento, se cree que fue víctima del paseo millonario, pues se supo que hicieron algunas transacciones bancarias.