Bancolombia, el banco con mayor red de usuarios en el país, confirmó una modificación estructural en su sistema de pagos digitales. La entidad anunció la integración de sus códigos QR personales al ecosistema Bre-B, la iniciativa de interoperabilidad que busca que las transferencias entre diferentes bancos y billeteras digitales en Colombia sean inmediatas y gratuitas.

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Con esta actualización, el tradicional código QR de Bancolombia deja de ser exclusivo para transferencias internas y se abre a todo el sistema financiero. Esto significa que un usuario de otra entidad bancaria o billetera digital podrá escanear el código QR de un cliente Bancolombia y enviarle dinero en cuestión de segundos, sin los retrasos que antes implicaban las transacciones interbancarias.

Un punto clave que señala la entidad es que los códigos QR que los usuarios venían utilizando deberán ser actualizados. Para generar la nueva versión compatible con Bre-B, los clientes deben ingresar a la sección “Mi Bancolombia” en la aplicación móvil o realizar el proceso desde la plataforma de Bancolombia Negocios en el caso de los comercios.

¿Cómo funcionan las nuevas “llaves” de pago?

El sistema Bre-B basa su funcionamiento en el concepto de “llaves”, que son identificadores únicos que los usuarios deben registrar para recibir su dinero de forma simplificada. Existen cuatro tipos de llaves permitidas:

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Número de celular. Número de cédula. Correo electrónico. Llave alfanumérica (generada directamente por el banco).

Estas llaves pueden estar vinculadas a cuentas de ahorros, cuentas corrientes y depósitos de bajo monto (como los que se manejan en plataformas de inclusión financiera). La gran ventaja para trabajadores independientes y pequeños comercios es que ahora podrán compartir un único código QR para recibir pagos de clientes de cualquier banco, optimizando el flujo de caja y mejorando la seguridad en cada operación.