La aplicación de Uber comenzará a implementar en Colombia una nueva función de verificación para los viajes solicitados desde la plataforma, incluida la categoría de taxi. Se trata de un código PIN personal de cuatro dígitos que permitirá confirmar el inicio de cada recorrido antes de que el trayecto comience.

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La herramienta empezará a estar disponible desde esta semana y funcionará como una alternativa al código PIN dinámico que ya existía en la aplicación. La diferencia es que ahora cada usuario podrá crear un número fijo y fácil de recordar, el cual permanecerá igual hasta que decida cambiarlo.

Según explicó la compañía, el objetivo es simplificar el proceso de verificación al abordar el vehículo. Con el nuevo sistema, el pasajero podrá compartir el código directamente con el conductor sin necesidad de revisar el celular cada vez que inicie un viaje. La función busca facilitar el acceso en situaciones como salidas nocturnas, lugares con poca conectividad o momentos en los que el teléfono tenga poca batería.

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La empresa indicó que el PIN podrá modificarse en cualquier momento desde la configuración de la cuenta. Además, la función también estará habilitada para los servicios de Uber Taxi que operan en el país.

Manuela Bedoya, gerente de comunicaciones de seguridad de Uber para la región Andina, Caribe y Centroamérica, señaló que la herramienta hace parte de las medidas de seguridad que la plataforma ha venido integrando en la aplicación para verificar que el usuario y el conductor estén conectados al trayecto correcto desde el inicio.

La compañía aseguró que actualmente la aplicación cuenta con más de 40 herramientas relacionadas con seguridad en Colombia. Entre ellas se encuentran procesos de validación para conductores, que incluyen revisión de documentos, antecedentes y verificación de identidad mediante fotografías tipo ‘selfie’.

Otra de las funciones mencionadas es el monitoreo de trayectos en tiempo real por medio de GPS, lo que permite que la información de los recorridos quede registrada dentro de la aplicación. También se incluyen sistemas de detección de anomalías, como ‘RideCheck’, una herramienta que identifica desvíos de ruta o paradas inusuales y genera alertas dentro de la plataforma.

La aplicación también dispone de funciones para grabación de audio y video durante algunos trayectos. Según la empresa, este contenido permanece encriptado y únicamente puede revisarse en caso de que exista un reporte relacionado con un incidente.

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Finalmente, Uber indicó que la plataforma mantiene un sistema de calificación mutua entre usuarios y conductores, mecanismo que continúa siendo utilizado para evaluar la experiencia de los viajes realizados a través de la aplicación.

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