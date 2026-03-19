El artista puertorriqueño Jay Alexander Torres Cuevas, recordado por su papel de ‘Yoni Trejos’ en la tercera temporada de ‘La reina del flow‘ y por su corta participación en ‘La casa de los famosos’, volvió a ser tema de conversación en redes sociales luego de que se viralizara un video en el que aparece trabajando como conductor en una plataforma de transporte.

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Las imágenes causaron todo tipo de reacciones, especialmente entre quienes cuestionaron su situación económica y su presente profesional. Sin embargo, lejos de esquivar la polémica, el actor decidió pronunciarse y aclarar el contexto detrás de ese momento.

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Jay Torres, actor de ‘La reina del flow’ responde a críticas por trabajar en Uber

A través de su cuenta de Instagram, Torres compartió un mensaje directo en el que defendió su trabajo y explicó que esta actividad representa una fuente de ingresos adicional que le ha permitido financiar su carrera musical independiente. En el video, el artista dejó claro que su realidad no coincide con la percepción que muchos tienen sobre la industria del entretenimiento.

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“Quiero poner a un par de ustedes en su lugar porque tienen un mal concepto de lo que es esta industria. Quiero aclarar que sí nos pagan, sí nos va bien y, de un tiempo para acá, puedo decir que vivo de la música”, expresó al inicio de la grabación, marcando un tono firme frente a las críticas.

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Torres explicó que, aunque ha logrado sostenerse gracias a su música, el camino no ha sido sencillo. Como artista independiente, ha tenido que asumir diversos gastos relacionados con la producción, promoción y distribución de sus proyectos, lo que implica hacer inversiones constantes. En ese contexto, aseguró que no siente vergüenza por desempeñar otros trabajos que le permitan seguir creciendo profesionalmente.

“Yo no me arrepiento de trabajar como Uber, archivar documentos, de trabajar en barras como mesero, como bartender o en un ancianato”, afirmó, destacando la importancia de diversificar sus ingresos para alcanzar sus metas.

Sus palabras reflejan una postura honesta sobre las dificultades que enfrentan muchos artistas que no cuentan con el respaldo de grandes disqueras.

El actor también enfatizó que cada etapa de su vida ha sido clave en su desarrollo personal y profesional. A pesar de los retos, aseguró que ha disfrutado el proceso y que los esfuerzos hechos comienzan a dar resultados. Según comentó, esas experiencias le han permitido valorar más los logros que está alcanzando actualmente.

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Tras sus declaraciones, numerosos usuarios en redes sociales salieron en su defensa y elogiaron su actitud. Muchos destacaron su humildad, disciplina y determinación para salir adelante sin depender exclusivamente de la fama. “Bien dicho. El que critica seguro está sentado en su casa sin mover un dedo para lograr su sueño”, escribió una internauta, reflejando el sentir de varios seguidores.

El caso de Torres pone sobre la mesa una realidad poco visible del mundo del entretenimiento: no todos los artistas llevan una vida de lujos, y muchos deben buscar alternativas para sostener sus proyectos. Su historia, lejos de ser motivo de crítica, ha sido interpretada por muchos como un ejemplo de perseverancia y compromiso con sus sueños.

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