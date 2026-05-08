El creador de contenido ‘Estiwar G’ sorprendió a sus seguidores con una publicación dedicada a su novia, en la que respondió a quienes han cuestionado su relación sentimental y aseguró que llevan ocho años juntos “llenos de amor”. El mensaje fue compartido en sus redes sociales junto a varias fotografías de diferentes momentos de la pareja.

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En una de las imágenes, el influenciador mostró un mensaje que recibió de un usuario en el que le decían: “Esa nena está con usted solo por interés”. Lejos de molestarse, ‘Estiwar G’ decidió usar el comentario para hablar de la historia que ha construido junto a su pareja y defender la relación que mantienen desde hace años.

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El creador de contenido publicó varias fotografías antiguas y recientes en las que aparece junto a su novia, acompañadas de frases como “pero lo que nadie sabe…” y “es que estuvo en mis peores momentos”. Con esto, quiso dejar claro que su pareja lo acompañó incluso antes de alcanzar reconocimiento en redes sociales.

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En la publicación también recordó etapas difíciles de su vida y destacó el apoyo que recibió de ella durante esos momentos. El mensaje terminó con una dedicatoria en la que celebró los ocho años de relación y expresó públicamente el cariño que siente por su compañera sentimental.

La publicación rápidamente se llenó de comentarios de apoyo de seguidores y otras figuras de redes sociales. Entre ellos estuvo Iván Marín, quien escribió: “Qué bonito eso hermano, como dicen, la mujer del proceso”. El mensaje acumuló miles de reacciones y comentarios positivos en pocas horas.

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