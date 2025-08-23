Bogotá ofrece todo tipo de opciones gastronómicas que van desde los sitios más famosos y costosos, hasta opciones económicas que ayuda a mantener al bolsillo de los ciudadanos y apalear el hambre de aquellas personas que, por distintos motivos, deambulan por las calles o no se pueden permitir comprar almuerzos o cenas.

(Vea también: Estiwar G se sinceró sobre las adicciones que tenía: “Lo más fuerte que probé fue pegante”)

Uno de los puntos de la capital en los que más se evidencia esa complicada situación es el reconocido barrio San Bernardo, ubicado en el centro de la ciudad. Allí, algunos restaurantes ofrecen alimentación desde precios para el alcanza de todos.

El ‘influenciador’ conocido como ‘Estiwar G’, dedicado a recorrer diversas zonas del país, especialmente de Bogotá, para probar todo tipo de comida, llegó a ese popular barrio para probar el combinado “gomelo” que puede comprar las personas y que vale tan solo $ 2.000.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Estiwar G (@estiwar.g)

El personaje se acercó a un establecimiento que él catalogó como “uno de los manjares ocultos” de las calles capitalinas. En ese pequeño local, encontró “el combinado de $ 2.000”, el “almuerzo más barato” que ha visto recorriendo la ciudad en su reconocido ‘Toxitour’.

Ese platillo que alegra y alimenta a miles de personas en la capital constaba de arroz blanco, arveja de paquete, plátano cocido y, para sorpresa del personaje que pasó por ‘Masterchef Celebrity’, hasta el presupuesto da para que a ese almuerzo le pongan “$ 200 de proteína”, que es un pedazo de salchichón frito.

Ese menú es servido en un plato de icopor y que tiene como sobremesa un refresco en bolsa, se ha vuelto viral gracias a que muchas personas han comentado que lo probaron y suele tener buen sabor, además de convertirse en la única opción que tienen para alimentarse.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.