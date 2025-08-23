Así como una joven embarazada en Santa Marta expuso los chats de su novio infiel, durante la celebración de su cumpleaños en Umán, Yucatán (México), una mujer decidió hacer pública su relación con un hombre casado durante una transmisión en vivo por Facebook y su historia se viralizó rápidamente.

En el video, difundido originalmente por la cuenta de X @QuePocaMadre_Mx, ella afirma: “no puede estar sin su mujer y no puede estar sin mí” y señaló al hombre que conducía el vehículo donde viajaba.

El hombre, visiblemente incómodo, se tapó el rostro con una gorra y trató de detener la grabación. No obstante, la mujer persistió y lo confrontó al afirmar: “Casadito, casadito, pero está conmigo. Mira, bebé, ¿dónde está tu marido?”, mientras intentaba quitarle la gorra.

La situación se salió aún más de control cuando el hombre reaccionó con forcejeos en un intento por arrebatar el celular y cortar la transmisión. El video termina abruptamente, sin dejar claro lo ocurrido después.

🚨😱‼️EL CUERNO LO EXHIBE EN PLENA TRANSMISIÓN DE FACEBOOK‼️😱📱 📌 Un video se volvió viral en redes sociales, donde una mujer expuso a su que mantiene una relación con ella, pese a estar casado.

📍 Aparentemente, los hechos ocurrieron en #Umán, #Yucatán. pic.twitter.com/5zE6KYhc2t — QUÉ POCA MADRE 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) August 22, 2025

Reacciones al caso de mujer que expuso a hombre infiel en México

Esta publicación llegó a más de 600.000 visualizaciones y encendió un debate en redes: algunos usuarios criticaron al hombre por mantener una doble vida; otros, cuestionaron el acto de exposición pública.

Comentarios como “Con la actitud que tomó el infiel, es claro que la amante no pasará a ser la oficial” o “Que el karma se los cobre a los dos, porque ambos son responsables”, evidencian la polarización en torno al hecho.

