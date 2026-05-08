El actor argentino Guillermo Francella se robó el ‘show’ en la previa de los Premios Platino Xcaret 2026, al hablar sobre el reconocimiento que recibirá este sábado en Riviera Maya, México.

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El intérprete es homenajeado con el Premio Platino de Honor 2026, galardón que destaca toda una carrera dentro del audiovisual iberoamericano y que será entregado durante la gala principal en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret.

Durante una rueda de prensa llevada a cabo este viernes, Francella se mostró emocionado por el reconocimiento y dejó varias frases sobre su trayectoria y su conexión con el público.

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Qué dijo Guillermo Francella sobre Premio Platino de Honor

“Amo esta gala, este premio y al universo hispanoparlante”, afirmó Francella durante su intervención ante medios de comunicación.

El actor también aseguró sentirse agradecido por el reconocimiento a su carrera y destacó el cariño con el que se vive el evento iberoamericano.

“Es un reconocimiento al camino andado”, expresó el argentino, bastante conmovido por lo que esa frase significa. Recordó varios momentos de su trayectoria y habló sobre lo que implica mantenerse vigente dentro de la actuación.

Francella contó además que descubrió su pasión por la interpretación después de terminar el colegio, cuando participó en la obra teatral “Charlatanes”. Fue para la época en que buscaba dinero para su viaje escolar y, desde ahí, la vocación de actuar le indicó que ese sería el camino que seguiría para toda su vida.

“Me movilizó verme en el escenario sin red y ver qué pasaba con el público. Ahí me di cuenta de que este era mi lugar en el mundo”, señaló.

La carrera de Guillermo Francella que será homenajeada en Platino

A lo largo de su carrera, el argentino ha participado en producciones reconocidas como ‘El secreto de sus ojos’, ‘El clan’, ‘Mi obra maestra’ y ‘El robo del siglo’.

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Además, en los últimos años también ganó popularidad internacional gracias a ‘El encargado’, una de las series más comentadas de la televisión argentina reciente.

Durante el evento, el presidente de Egeda, Enrique Cerezo, destacó la capacidad de Francella para conectar con el público y mantenerse vigente a través de distintos géneros, desde la comedia hasta el drama.

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