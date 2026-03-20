Colombia se metió en varias de las categorías más importantes de los Premios Platino Xcaret 2026, que reunirán a lo mejor del cine y la televisión iberoamericana el próximo 9 de mayo en México.

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Aunque Argentina, España y Brasil lideran ampliamente las nominaciones, el país tiene representación en actuación, guion y categorías técnicas, lo que confirma su presencia creciente en la industria audiovisual de la región.

Uno de los nombres más destacados es el de Ubeimar Ríos Gómez, nominado a Mejor Interpretación Masculina por su papel en ‘Un poeta’, producción colombiana que también aparece en otras categorías.

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Producciones colombianas que compiten en los Platino 2026

De hecho, ‘Un poeta’, dirigida por Simón Mesa Soto, es la gran carta colombiana en esta edición. La película no solo compite en actuación, sino también en categorías como Mejor Guion y apartados técnicos.

Además, Colombia aparece en el terreno de las series con ‘Estado de fuga: 1986’, que logró nominaciones en categorías clave como dirección y música original.

En el apartado técnico, Colombia también logró estar en categorías como dirección de fotografía, sonido y montaje, mostrando el peso del talento detrás de cámaras.

Así está la representación colombiana:

‘Un poeta’:

Mejor Interpretación Masculina (Ubeimar Ríos Gómez)

Mejor Guion

Mejor Dirección de Montaje

Mejor Música Original

Mejor Dirección de Fotografía

Mejor Comedia Iberoamericana de Ficción

‘Estado de fuga: 1986’

Mejor Dirección (Rodrigo Guerrero)

Mejor Música Original

Mejor Dirección de Fotografía

Mejor Dirección de Sonido

Mejor Dirección de Montaje

Premios Platino, con fuerte presencia de Argentina, España y Brasil

Pese a la presencia nacional, la edición 2026 de los Platino tiene como grandes protagonistas a Argentina, España y Brasil.

Películas como ‘Belén’ y ‘Los domingos’ lideran con 11 nominaciones cada una, mientras que ‘O agente secreto’ y ‘Sirât’ también figuran entre las más fuertes.

En series, ‘El Eternauta’ parte como favorita con 13 nominaciones, seguida por ‘Anatomía de un instante’, con 12.

La gala se celebrará en el Teatro Gran Tlachco, en Riviera Maya, y premiará a 49 producciones de 14 países, en una edición que amplió sus categorías para reconocer más áreas del audiovisual.

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