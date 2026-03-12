El actor colombiano Carlos Torres será uno de los presentadores de la edición número XIII de los Premios Platino del Cine Iberoamericano, ceremonia que se celebrará el próximo 9 de mayo en la Riviera Maya, en México.

El intérprete compartirá la conducción de la gala con la actriz española Cayetana Guillén-Cuervo, en un evento que reconocerá lo mejor del cine y las series producidas en castellano y portugués durante el último año.

La ceremonia tendrá lugar en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, escenario que volverá a recibir la premiación dedicada al audiovisual iberoamericano.

Carlos Torres, actor colombiano que ha brillado en series populares

Carlos Torres ha construido una carrera de más de 18 años en la televisión y el cine, participando en producciones que han tenido gran impacto en América Latina y en plataformas de ‘streaming’.

El actor se hizo especialmente reconocido por su papel del reguetonero Charly Flow en la exitosa serie ‘La reina del flow’, producción colombiana que logró amplia audiencia en varios países.

También ha participado en proyectos como ‘Bienvenidos al Edén’, serie de Netflix que amplió su visibilidad en el mercado europeo, además de producciones colombianas como ‘Amar y vivir’ y ‘La nieta elegida’.

Entre sus trabajos más recientes se encuentra su participación en la nueva versión de ‘Pedro el escamoso: Más escamoso que nunca’, producida por Caracol Televisión.

En el cine, Torres ha formado parte de películas como ‘Crimen con vista al mar’ y la producción panameña ‘Algo azul’.

Cayetana Guillén-Cuervo, figura destacada del cine y la televisión española

La actriz Cayetana Guillén-Cuervo cuenta con una amplia trayectoria en cine, teatro y televisión en España. Entre sus trabajos más reconocidos se encuentra la serie ‘El Ministerio del Tiempo’, considerada uno de los fenómenos televisivos más importantes del país europeo en los últimos años.

Además de su carrera actoral, Guillén-Cuervo ha desarrollado una faceta destacada como comunicadora y divulgadora cultural. Durante más de dos décadas ha estado al frente del programa ‘Versión Española’, espacio dedicado al cine en la televisión pública española.

A lo largo de su carrera ha trabajado con reconocidos directores y ha sido nominada a importantes premios, incluido el Goya a mejor actriz.

Premios Platino reconocerán lo mejor del cine y las series iberoamericanas

Los Premios Platino se han consolidado como uno de los reconocimientos más importantes para la industria audiovisual de Iberoamérica.

La ceremonia premia cada año a producciones de cine y televisión de países de habla hispana y portuguesa, destacando el crecimiento de la industria en mercados internacionales.

En la edición anterior, la gala fue presentada por figuras como Aislinn Derbez y Asier Etxeandia, siguiendo la tradición de contar con reconocidas personalidades del audiovisual para conducir el evento.

Para 2026, la organización apostó por la dupla formada por Carlos Torres y Cayetana Guillén-Cuervo, que encabezará la ceremonia en la Riviera Maya.

