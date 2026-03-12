Natalia Mejía, conocida como ‘Tatana’ Mejía, hermana de Tatán Mejía, sorprendió recientemente al revelar una curiosa historia familiar relacionada con la reconocida actriz y presentadora Amparo Grisales.

El relato surgió durante una conversación en su cuenta de Instagram, donde entrevistó a su padre, Alberto Mejía, y él terminó contando detalles de un romance juvenil que tuvo con la famosa “diva de Colombia”.

Según explicó ‘Tatana’, todo comenzó hace aproximadamente doce años, cuando trabajó como diseñadora de vestuario en el programa ‘Yo me llamo’. Durante esa época tuvo la oportunidad de conocer personalmente a Amparo Grisales.

Emocionada por el encuentro, decidió contarle a su papá que estaría trabajando con la actriz. “Imagínese que voy a trabajar con Amparo Grisales”, le dijo. Para su sorpresa, su padre respondió con total naturalidad: “Vea, esa fue novia mía”.

Natalia Mejía recordó que en ese momento no le creyó y pensó que su papá estaba exagerando. “Ay sí, habla paja”, le respondió entre risas. Sin embargo, la historia tomó otro rumbo cuando días después decidió comentarle la anécdota directamente a Amparo Grisales.

“Amparo, imagínese que le conté a mi papá que iba a trabajar con usted y él dice que fue novio suyo”, le dijo. La reacción de la actriz fue inmediata. Intrigada, preguntó cómo se llamaba el padre de ‘Tatana’.

Cuando ella respondió que se llamaba Alberto, Amparo reaccionó sorprendida: “¡Ay, juepucha! ¿Uno de los gemelos?”. En ese momento recordó claramente quién era y pidió hablar con él. Tatiana no dudó en marcarle a su papá. “Papá, está Amparo Grisales y lo quiere saludar”, le dijo.

Durante la conversación, Alberto Mejía recordó que ambos se conocieron en su juventud en Manizales. En esa época él jugaba voleibol en la liga de Caldas y Amparo también practicaba ese deporte. Según contó, ella era una excelente jugadora. “Teníamos como 16 años. Ella jugaba muy bien, era la mejor”, relató.

Entre entrenamientos y encuentros deportivos comenzó a surgir una simpatía entre los dos. Alberto recordó que empezó a “echarle el ojo”, pero reconoció que Amparo tampoco era ninguna ingenua. Su relación, según explicó, fue un romance adolescente inocente: algunos piquitos, tomarse de la mano y compartir tiempo juntos, nada de lo aquello.

Con el paso del tiempo, la vida de Amparo Grisales empezó a cambiar. Un día viajó a Bogotá para bailar con la orquesta El Club del Clan, donde participaba como bailarina detrás de los cantantes. Tiempo después regresó a Manizales y se reencontró con Alberto. Él recuerda especialmente una ocasión en la que ella llegó con una falda rosada y medias de malla.

Ese día decidieron visitar a la madre de Alberto. Según contó, Amparo habló directamente con ella y le expresó sus sentimientos. “Vea, es que yo quiero a su hijo y me lo quiero llevar para Bogotá”, habría dicho. Su idea era darle oportunidades en la capital y ayudarlo a salir adelante.

Sin embargo, la respuesta de la madre fue clara. Con firmeza le dijo que no permitiría que su hijo se fuera. “No, a mi muchacho no se lo lleva por allá”, recordó Alberto entre risas. Aunque la relación no continuó, él asegura que siempre quedó el recuerdo de un cariño sincero.

‘Tatana’ Mejía también destacó que, a pesar de los años y de lo que cada uno vivió después, conserva muy buenos recuerdos de Amparo Grisales.

Según dijo, cuando trabajó con ella siempre fue amable y respetuosa. “Ella se portó muy bien conmigo”, aseguró, dejando claro que la experiencia fue positiva y que aquella curiosa historia familiar hoy se recuerda con cariño.

