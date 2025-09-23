Este martes 23 de septiembre, la actriz y presentadora colombiana María Alejandra Restrepo —más conocida como ‘Maleja’ Restrepo— confirmó, a través de sus redes sociales, la muerte de su padre, Ramiro Restrepo.

La caleña de 40 años compartió un extenso y emotivo mensaje en el que le dio el último adiós a quien siempre consideró su guía y confidente.

En su publicación, ‘Maleja’ recordó uno de los consejos más importantes que su papá le dio y que quiere que sus hijas también tengan presente. Además, relató algunos de los momentos más duros que vivió en la clínica antes de su fallecimiento, donde acompañó a su padre hasta sus últimos días.

“Las despedidas siempre se me hacen muy difíciles, pero esta de mi papá ha sido la más dura de todas. Verlo deteriorarse en vida es de las situaciones más difíciles de enfrentar. Hablar con él y decirle que no haberle cumplido su ilusión es desgarrador; el tiempo no da espera”, escribió la vallecaucana.

Acá, el mensaje de despedida de ‘Maleja’ Restrepo:

La actriz también reveló uno de los momentos más íntimos y dolorosos que vivió en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde se encontraba su padre.

“Me tomó de la mano y me dijo: ‘Eres una hija única e irrepetible’. Y yo le dije ‘eres un papá increíble’, le besé su mano, luego su cabeza y me fui dejando un pedazo de mi alma en la cama 59 de la Unidad de cuidados intensivos de la Clínica de Occidente”, relató.

En el mismo mensaje, prometió honrar su legado y su mirada frente a la vida: “Te prometo que vamos a ver el mundo con tus ojos de inmensidad”.

‘Tatán’ Mejía también despidió a su suegro Ramiro Restrepo

El mensaje de ‘Maleja’ Restrepo fue acompañado por el de su esposo, el motociclista Sebastián “Tatán” Mejía, quien también se pronunció a través de una publicación de Instagram para despedir a su suegro.

“Buen viaje, suegro. Cuídeme desde donde esté, que yo aquí me encargo de los suyos, como siempre me lo pidió”, escribió Mejía en una historia.

Junto a sus palabras, compartió una foto en la que aparece conversando y riendo con Ramiro Restrepo, en una escena que demuestra la cercanía que había entre ambos.

Las publicaciones de la actriz y su esposo recibieron cientos de comentarios de apoyo y condolencias de fanáticos, colegas y amigos del mundo del entretenimiento, quienes enviaron mensajes de fortaleza a la familia.

‘Maleja’ Restrepo es reconocida por su trayectoria como actriz en producciones nacionales y como presentadora de programas de televisión. En redes sociales, suele compartir su vida familiar con ‘Tatán’ Mejía y sus dos hijas, motivo por el cual la noticia del fallecimiento de su padre ha tenido una gran repercusión pública.

