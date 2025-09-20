El aclamado compositor ganador de un Grammy, conocido por hits icónicos como ‘Jesus, Take the Wheel’, de Carrie Underwood, y ‘When the Sun Goes Down’, de Kenny Chesney, falleció trágicamente este jueves 18 de septiembre en un accidente aéreo en las montañas de Carolina del Norte, Estados Unidos, recogió la BBC.

A sus 57 años, James no solo perdió la vida, sino que también se llevó consigo a su esposa, Melody Carole, y a su hijastra, Meryl Maxwell Wilson, en un suceso que ha conmocionado a la industria musical y a sus fanáticos alrededor del mundo.

El accidente ocurrió alrededor de las 3:00 p. m. hora del Este, cerca de Franklin, en el condado de Macon, un área montañosa y escénica del oeste de Carolina del Norte.

Según registros de vuelo de la Administración Federal de Aviación (FAA), la aeronave involucrada era un monomotor Cirrus SR22T, registrado a nombre de Brett James Cornelius —el nombre legal del músico— y con sede en Brentwood, Tennessee, un suburbio de Nashville.

#BREAKING : Plane crash in Macon County kills three, including songwriter Brett James. Country music songwriter Brett James was one of three people killed in a small-engine plane crash in North Carolina on Thursday (Sept. 18). The 57-year-old is most closely associated with… pic.twitter.com/rDvH2Y8och — upuknews (@upuknews1) September 19, 2025

El avión despegó del Aeropuerto Internacional John C. Tune en Nashville esa misma mañana, posiblemente en un viaje familiar de rutina. Sin embargo, bajo circunstancias aún desconocidas, el aparato se precipitó a tierra en un campo abierto, cerca de una escuela primaria, sin dejar supervivientes entre sus tres ocupantes.

La Patrulla de Carreteras del Estado de Carolina del Norte confirmó las identidades de las víctimas: Brett James, de 57 años; su esposa Melody Carole, cuya edad no ha sido divulgada públicamente; y Meryl Maxwell Wilson, de 28 años, hija de Carole, quien acababa de celebrar su cumpleaños el día anterior al accidente, explicó BBC.

No se sabe con certeza si James era el piloto, ya que era propietario del avión y poseía licencia de vuelo, pero las autoridades no han especificado roles. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) ha iniciado una investigación exhaustiva para determinar las causas, que podrían incluir fallos mecánicos, condiciones meteorológicas adversas o error humano.

Por ahora, el informe preliminar de la FAA describe el incidente como “bajo circunstancias desconocidas”, y se espera que los resultados finales tarden meses en publicarse.

¿Quién era Brett James?

Nacido el 5 de junio de 1968 en Columbia, Missouri, era una figura legendaria en Nashville, la meca del country. Hijo de un médico y una ama de casa, creció en Oklahoma City y se graduó en la Universidad Baylor en 1991 con un título en Ciencias, donde se unió a la fraternidad Sigma Chi.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Brett James (@brettjamessongs)

Inicialmente, James siguió los pasos de su padre hacia la medicina, pero abandonó la escuela de posgrado para perseguir su pasión por la música en la vibrante escena de Nashville a principios de los 90. Firmó como artista solista con Career Records en 1995, lanzando un álbum debut homónimo que incluyó tres sencillos en las listas country. Sin embargo, fue como compositor donde James brilló con luz propia.

A lo largo de tres décadas, acumuló más de 494 créditos en grabaciones de artistas de renombre, convirtiéndose en un “gigante de Music Row”, como lo describió la Nashville Songwriters Association International (NSAI).

Sus éxitos incluyen ‘Jesus, Take the Wheel’ (2005), coescrita con Hillary Lindsey y Gordie Sampson, que catapultó a Underwood a la fama luego de su victoria en American Idol y le valió a James un Grammy por Mejor Canción Country en 2007, además de una nominación a Canción del Año.

La letra, inspirada en un momento de crisis personal de Lindsey, narra la historia de una mujer que, al borde de un accidente automovilístico, entrega el control a la fe divina.

Otros hits memorables de su catálogo son ‘When the Sun Goes Down’ (Kenny Chesney y Uncle Kracker, 2004), ‘Cowboy Casanova’ (Underwood, 2009), ‘It’s America’ (Rodney Atkins, 2009), ‘Out Last Night’ (Chesney, 2009), entre otros.

