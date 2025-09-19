El mundo del espectáculo lamenta la trágica partida de Brad Everett Young, actor reconocido por sus papeles en series como ‘Grey’s Anatomy’ y ‘Charlie’s Angels’ y Jurassic Park III.

Young murió a los 46 años, luego de un accidente automovilístico en Los Ángeles, la noche del 14 de septiembre de 2025, según lo confirmaron medios como The Hollywood Reporter en la red social X.

La noticia de su fallecimiento provocó gran conmoción en la industria del entretenimiento. Amigos y colegas compartieron mensajes de despedida en redes sociales y portales de noticias, resaltando su legado profesional y humano.

¿Cómo fue el accidente donde murió el actor Brad Everett Young?

La trágica escena ocurrió en la autopista 134, cuando el vehículo del actor fue impactado de frente por un conductor que circulaba en sentido contrario. Aunque Young fue trasladado a un hospital, no resistió la gravedad de las heridas.

El otro conductor involucrado también fue hospitalizado y las autoridades mantienen en curso la investigación de los hechos, según confirmó su publicista, Paul Christensen.

¿Quién era Brad Everett Young, actor de ‘Grey’s Anatomy’?

Además de su faceta actoral, Brad fue reconocido como fotógrafo de celebridades y defensor de la educación artística. Fue cofundador de la iniciativa Dream Loud Official, con la que promovió programas de arte en escuelas de Estados Unidos. Su trabajo fotográfico, en el que participaron reconocidas personalidades, alcanzó páginas de revistas como ‘Vanity Fair’, ‘People’ y ‘Vogue’.

En su carrera televisiva, Young participó en proyectos de impacto como ‘Grey’s Anatomy’, ‘Boy Meets World’ y ‘Charmed’. En la pantalla grande, se destacó en títulos como ‘Charlie’s Angels’ (2000) y ‘Jurassic Park III’ (1997). Más allá de los sets, era una figura activa en los eventos de Hollywood, donde unía su pasión por la actuación y la fotografía.

Brad Everett Young será recordado no solo por sus actuaciones en televisión y cine, sino también por su compromiso con la educación artística. A través de Dream Loud Official, logró inspirar a nuevas generaciones a perseguir sus sueños. Su recuerdo permanecerá en cada fotograma de sus actuaciones y en las imágenes que capturó con su lente, dejando una huella imborrable en el mundo del espectáculo.

