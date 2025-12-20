En la noche del jueves 18 de diciembre, se presentó un millonario robo en el negocio del diseñador Larry López. El emprendedor subió un video a sus redes sociales en el que se mostró desconcertado.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “Mi salud mental”: ‘Lokillo’ envió preocupante mensaje luego de recibir amenazas de muerte)

“Larry López y Society Boots atravesamos una situación inesperada en nuestra fábrica, lo que puede generar algunos retrasos en los pedidos”, indicó López en su cuenta de Instagram.

En ese sentido, comentó que los sujetos que quedaron captados en cámaras de seguridad no solo se llevaron computadores e información importante, sino que también se llevaron hasta pedidos y garantías que tenía listos para entregar.

Lee También

De acuerdo con su testimonio, la acción de los delincuentes le representa pérdidas económicas de por lo menos 30 millones de pesos. A su vez, mostró la cara de los sujetos que estarían involucrados.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Larry Lopez® (@larrylopez_designs)

¿Quién es Larry López?

Larry López es un diseñador colombiano vinculado a la moda urbana, especialmente reconocido por el diseño y comercialización de chaquetas de cuero. Su nombre ganó notoriedad pública en 2023, cuando fue señalado por un diseñador radicado en Nueva York, Estados Unidos, por presuntas similitudes entre algunas de sus prendas y diseños previamente existentes.

De acuerdo con información publicada por Infobae Colombia, el señalamiento surgió luego de que el diseñador Christian Benner compartiera en redes sociales comparaciones entre sus chaquetas y las comercializadas por Larry López, y solicitara que estas últimas fueran retiradas del mercado por considerar que presentaban una similitud significativa.

Ante la controversia, Larry López respondió que su trabajo se basa en la inspiración tomada de distintos referentes del diseño y negó que existiera una intención de copiar. Según explicó en declaraciones recogidas por Infobae, el creador reconoció errores en su proceso creativo y señaló que con el paso del tiempo comprendió mejor la diferencia entre inspiración y plagio, un debate recurrente dentro de la industria de la moda.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.