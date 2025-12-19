Juan Diego Alvira es uno de los periodistas más reconocidos en Colombia, pues su paso por el Canal Caracol, Semana y más han hecho que siempre esté ante los ojos de los ciudadanos, por lo que muchos se conectan con la forma en la que informa, habla con las personas y más.

Desde hace un tiempo creó un formato diferente para contar noticias que es ‘Sin Carreta ‘, un programa informativo y de opinión que se transmite por Canal 1 y del cual el periodista era el director.

Sin embargo, en la mañana de este viernes, 19 de diciembre, el comunicador tolimense aseguró que ya no seguirá con este proyecto que fue el que lo ayudó a regresar a la televisión después de algunos años.

“‘Sin Carreta’ fue una apuesta clara por hacer periodismo distinto: más cercano, más directo, más incómodo cuando había que serlo”, dijo Alvira. Y agregó: “Hoy el proyecto entra en una nueva etapa. El programa continúa. Y yo continúo por otro camino”.

Este fue el emotivo video que compartió en sus redes sociales:

Dónde trabajará Juan Diego Alvira

Sin embargo, cabe recordar que no es que se haya quedado sin trabajo, pues desde hace un buen tiempo el periodista también hace parte de La W Radio en sus espacios matutinos, por lo que se enfocará 100 % en los proyectos en dicha emisora.

De hecho, Alvira se ha ganado un buen reconocimiento en dicho medio de comunicación, puesto que sale a las calles a hacer reportería, busca las noticias y más como siempre lo ha hecho, lo cual le ha dado un aire diferente a los programas en los que participa.

“Sigo en La W, con nuevos retos, nuevas preguntas y el mismo principio de siempre: contar historias sin carreta y del lado de la gente”, contó el periodista.

Así, Alvira se despide de un proyecto que comenzó, trabajó, ayudó a madurar y que posicionó de gran manera, recordando que incluso ganó algún premio por lo que contaba allí.

