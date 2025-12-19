Shakira volvió a hablar sin filtros sobre uno de los episodios más dolorosos de su vida personal: la ruptura con Gerard Piqué luego de la infidelidad que puso fin a más de una década de relación.

En una reciente entrevista con la revista Vanity Fair, la artista barranquillera dejó claro que, aunque ha logrado reconstruirse y salir adelante, el dolor que vivió podría acompañarla para siempre, como una cicatriz imposible de borrar del todo.

La cantante, que convirtió su ruptura en una de las etapas más creativas y exitosas de su carrera reciente, reconoció que atravesó situaciones humanas extremas que la marcaron profundamente.

Al ser consultada sobre si se le puede describir como una mujer que ha superado la tormenta, Shakira respondió con una reflexión cruda y honesta sobre las pérdidas que sufrió en ese proceso.

“He perdido a personas a las que amaba, personas en las que creía, he vivido engaños, traiciones, tristeza, esas terribles condiciones humanas que nos aterrorizan. Todo lo que temía, lo he atravesado. Pero he sobrevivido. Y todo eso me ha hecho más fuerte”, aseguró en la mencionada revista.

Aunque sus palabras transmiten fortaleza, la artista no se presentó como alguien completamente sanada. Por el contrario, aceptó que el dolor sigue ahí y que, probablemente, no desaparecerá del todo con el paso del tiempo. Cuando le preguntaron directamente si esa herida ya se había curado, su respuesta fue tan sincera como contundente.

“A lo mejor no… A lo mejor nunca me curaré del todo. Quizás siempre haya una cicatriz que me recuerde las situaciones más amargas, que me recuerde el sufrimiento”, agregó la artista en el mismo medio.

Lejos de mostrarse derrotada, Shakira explicó que ha aprendido a convivir con ese dolor sin dejar que le impida seguir siendo feliz. Para describirlo, utilizó una metáfora sencilla, pero poderosa, que refleja cómo enfrenta hoy su vida emocional tras la ruptura con Piqué.

“He comprendido que se puede ser feliz incluso cuando hay dolor. Es como cuando vas a una fiesta: puedes tener una pequeña ampolla en el pie, pero aun así sigues bailando, ¿no? Pues así es como me siento: estoy bailando con mi dolor a través de la vida”, añadió la colombiana en la revista.

En la entrevista, la cantante también hizo una profunda reflexión sobre los errores, las decisiones y las personas en las que confió durante su relación con el exfutbolista del Barcelona. Al preguntarle si hay algo que no volvería a hacer, Shakira dejó claro que ha revisado su pasado con autocrítica, pero sin arrepentimientos paralizantes.

“Sí, claro. ¿Qué sería una vida sin remordimientos? Un poco como decía Séneca: ‘Una vida sin búsqueda no es digna de ser vivida’. He examinado mi existencia, sé que hay cosas que podría haber hecho mejor, personas en las que no debería haber confiado, pero esos errores me han moldeado”, comentó Shakira en la revista.

En ese mismo tono de sinceridad, Shakira fue consultada por uno de los versos más polémicos de su carrera reciente: “Cambiaste un Ferrari por un Twingo”, incluido en la Music Sessions #53 junto a Bizarrap, canción que fue interpretada como un ataque directo a Piqué y a su nueva relación con Clara Chía Martí.

Lejos de mostrar arrepentimiento, la artista defendió esa frase como una de las más acertadas de su trayectoria musical.

“¿Si me arrepiento? No, no, no, no. Es uno de los versos más logrados de mi vida”, concluyó.

