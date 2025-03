Juan Diego Alvira es uno de los periodistas más reconocidos de la televisión colombiana gracias a su participación en Noticias Caracol. Durante muchos años estuvo en el horario de la mañana.

Sin embargo, muchos quedaron con la boca abierta cuando se anunció su salida. Fue el mismo Alvira quien tomó la decisión de retirarse y probar otros rumbos.

Sin embargo, detrás de esa salida había una historia conocida por pocos. RCN estuvo muy interesado en Alvira para que se fuera para su equipo, se reunió con él y le hizo una propuesta.

“Me ofrecieron el cielo y la tierra, me ofrecieron el sueldazo, lo que yo siempre quise y venía buscando, mi propio programa. Me dijeron que me iban a dar uno propio, o sea, todo perfecto. Me dijeron: ‘Esperemos un mes, renuncie, no queremos tener problemas con los Gilinski, entonces renuncie y al mes se viene para acá”.

Efectivamente, así pasó, Alvira renunció, avisó a RCN que ya era oficial, pero la decepción llegó pronto:

“Empezaron a pasar los días, le escribo al presidente de RCN, no me responde. Lo llamó, no me contesta y después me devolvió la llamada, horas después y me dijo: ‘No, es que tenemos un problema, la situación económica está jodida, los medios están en una crisis terrible’. Tú quedas como: ‘Miércoles’. Sientes que se te cae el mundo. Yo lo dejé por esto y ahora no tengo nada”

