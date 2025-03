Lo hizo en ‘Entre valientes’, espacio digital de Tropicana, en el que el tolimense recordó que su decisión de dejar el noticiero la pensó junto a su esposa por al menos un año, pues quería cambiar de rutina y explorar otros formatos, como las redes sociales.

Antes de irse, dijo, propuso otros proyectos en el canal, pero no se los autorizaron. Fue cuando dio el paso de presentar su renuncia, situación que fue “muy dura”, dijo.

“Yo llegué [al canal] y dije: ‘Me tengo que ir, me voy’. Yo subí, temblaba, sudaba por dentro, dije: ‘Me voy’, [Juan Roberto Vargas] me dijo hasta luego. […] Me voy a Semana y empecé un proceso de… cuando tú te vas de una empresa de Caracol es como cuando tú terminas con la niña bonita, cuando te divorcias de la gran mujer. Empiezas un proceso de duelo, de adaptación y de tusa”, agregó.

Alvira sabía que una vez que presentara su renuncia no había cómo volver para atrás, pues la persona que lo llevó en primera instancia a trabajar al noticiero nacional ya no estaba.

El tolimense llegó a trabajar en Semana y, aunque le dieron la libertad de explorar en redes sociales, le comenzaron a “endulzar el oído de RCN”; y cuando le ofrecieron “el cielo y la tierra”, él decidió renunciar a la revista. No obstante, el canal lo dejó viendo un chispero y le retiraron la oferta.

Para fortuna de Alvira, una marca lo contrató como su embajador durante un año, y recibió otras ofertas para trabajar en sus redes. No obstante, duró varios meses buscando trabajo en medios hasta que lo consiguió.

¿Dónde trabaja Juan Diego Alvira?

Desde agosto de 2024, el periodista trabaja en W Radio, emisora a la que llegó a aportar opinión en el espacio de Julio Sánchez Cristo. Además, tiene su propio programa, W SinCarreta, en las noches, que es transmitido por la frecuencia radial, pero también por el Canal 1. Eso, sin dejar de lado el contenido para sus redes sociales.

