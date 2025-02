Luego del acalorado consejo de ministros que se llevó a cabo el pasado 4 de febrero, Gustavo Bolívar, director del DPS, habló este jueves con La W sobre los aciertos y falencias del Gobierno Nacional, teniendo como base las discusiones que pusieron sobre la mesa durante la transmisión en vivo por cadena nacional.

Fue en ese contexto que el periodista Juan Diego Alvira tomó la palabra y le preguntó a Bolívar sobre la reelección del presidente Gustavo Petro, a raíz de las declaraciones que dio el exsenador en la emisora sobre el impacto que tendría “cambiar los subsidios por créditos”.

“Acaba de decir usted que están poniendo en riesgo la reelección al cambiar los subsidios por créditos. ¿Un lapsus? O a qué se refiere”, precisó Alvira.

Ante ello, Gustavo Bolívar respondió con contundencia que Gustavo Petro no planea una reelección, sino que se estaba refiriendo a un nuevo periodo de gobierno de la izquierda, es decir, del Pacto Histórico.

“El presidente ha sido muy serio desde un comienzo, el presidente es un demócrata. Yo hablo de la reelección del Pacto Histórico”, dijo Bolívar en el medio citado.

Y añadió: “Nunca nos dijo, ni en un consejo de ministros lo ha insinuado. El dijo: ‘A mí me eligieron por cuatro años y por cuatro años me quedo’. Lo va a cumplir, así como cumplió que no iba a expropiar a nadie, a ninguna persona ha expropiado, no ha cerrado medios ni ha perseguido iglesias, todas las calumnias que le inventaron en campaña, ninguna se ha cumplido”.

Gustavo Bolívar y el dardo a la oposición

Para complementar la respuesta a Juan Diego Alvira, Gustavo Bolívar aprovechó para lanzarle un duro dardo a la oposición, al manifestar que las “calumnias” que se dijeron en la campaña presidencial no se han cumplido y que el “mito” del castrochavismo en Colombia se está “acabando”.

“Quiero ver en 2026 cuáles son las mentiras de la oposición para ganar, ¿nos van a volver a decir castrochavistas con el dólar a 4.100 pesos, la inflación a la mitad a como no la entregaron y el desempleo más bajo?… Imposible, no pueden. Es un Gobierno serio que ha manejado la economía medianamente a pesar de las dificultades. Vamos a ver qué se van a inventar en 2026 porque el mito del castrochavismo se les acabó”, concluyó.

