Durante el consejo de ministros, Gustavo Petro cuestionó la baja ejecución del Departamento de Prosperidad Social, teniendo en cuenta que no se han cumplido todas la promesas que hizo en campaña el hoy mandatario.

Fue a raíz de ello que Gustavo Bolívar, director del DPS, le respondió al presidente con algunos datos de las obras contratadas, pidiéndole que revise bien los indicadores de ejecución.

“Yo creo, en nombre de mis compañeros, que habría que revisar esos indicadores que tiene, porque hemos cumplido más de lo que dice ahí, aunque no se ha cumplido todo lo que se ha prometido en los consejos de Gobierno”, dijo en primer lugar Bolívar.

De hecho, el director del DPS, echó en cara durante el consejo de ministros que firmó 117 obras en diciembre y otras 150 más que corresponden a los Puntos de Abastecimiento Solidario.

“Cuando llegué a Prosperidad Social encontré una cantidad de promesas que ya se habían hecho y que hice efectivas por lo menos desde la contratación en diciembre, como unas plazas de mercado en Riohacha y Tumaco que usted ofreció… 117 obras dejé contratadas en diciembre y 150 PAS (Puntos de Abastecimiento Solidario), es decir, 217 obras que no se ven reflejadas en el inventario que usted tiene porque están recién contratadas y tiene que entender que los procesos de contratación aquí son lentos, largos, hay que hacer diseños, una cantidad de cosas que se demoran. Tenemos la voluntad completa de cumplir”, precisó.

Fue en ese momento que Gustavo Petro tomó la palabra para decirle a Bolívar que desembolsar la plata a la entidad encargada de las obras no significa que estén siendo ejecutadas e hizo énfasis en que algunas de ellas son instalaciones y no construcciones, las cuales ya deberían estar en funcionamiento.

“En Soacha usted me prometió que en tres meses eso estaría, hace no sé cuántos meses. Ahí tenemos un problema, porque si todo lo instalable, que es rápido, no lo estamos instalando, hablo de universidades, colegios, centros de salud, puestos de salud… Pero eso es arreglable con las tecnologías nuevas, nos resuelven el tiempo, procesos, porque el diseño es el mismo, y la rapidez del servicio podría llegarle a la gente de inmediato. Ahí dejo mi inquietud, porque creo que pasaron muchos meses…“, contestó el mandatario.

Finalmente, Bolívar argumentó que está cumpliendo con lo prometido y que algunos retrasos se deben a los procesos que hay que hacer para poder ejecutar las obras.

“Yo hablé de 8 meses, pero al margen de la construcción no convencional, que se basa en prefabricados y unos planos únicos para todo el país, me comprometí a hacer 150 plazas en toda Colombia cuando en 5 años se habían construido 8 en el DPS, es porque estamos apelando a ese sistema de construcción”, indicó.

Y concluyó: “Lo que pasa presidente es que a pesar de que sean sistemas constructivos rápidos se necesita una placa de construcción tradicional y servicios públicos, así como licencias de municipios”.

