El presidente de Colombia anunció este 4 de enero que transmitirá en los diversos medios de comunicación los consejos de ministros que adelante con sus funcionarios. Para el primer mandatario, ese será un ejercicio democrático que les permitirá a los ciudadanos estar enterados de las acciones del Gobierno Nacional.

Con este movimiento, habrá quienes recuerden el espacio ‘Prevención y acción’ que Iván Duque institucionalizó durante la pandemia, pero también queda en el aire que Petro está imitando al programa ‘Aló presidente’, conducido por Hugo Chávez y que se transmitía los domingos a partir de las 11:00 de la mañana.

Gustavo Petro no especificó la periodicidad, tampoco los horarios de su programa, pero sí reconoció que se inspiró en el modelo cubano que transmite las reuniones políticas. También admitió que los colombianos se le van a aburrir, por lo que habrá que ver cuánto dura el impulso de su programa.





Gustavo Petro regaña a sus ministros en vivo

En línea con su discurso, en el que siempre exalta el mandato popular, el presidente dijo que el pueblo es el que manda y que el Gobierno es el sirviente. En ese sentido, dijo que sus ministros habían adquirido “195 compromisos […] con el pueblo, de los cuales 146 no se han cumplido hasta el momento”. Una cifra fatal, según el mismo presidente, que les llamó la atención a sus funcionarios y su nivel de ejecución.

Con el cuestionado Armando Benedetti al lado, recién nombrado pero muy firme a la izquierda del primer mandatario, Petro sacó la lista y empezó a llamar uno a uno a sus ministros. Cual profesor de colegio —¡sí, de colegio!—, el presidente lanzó su advertencia.

“Los tengo a todos por ministerio, entre otros, ministros que no han llegado: ministra de Justicia, Ángela María Buitrago; ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; ministro de Educación, José Daniel Rojas; que casi nunca me acompaña en estas reuniones”.

En su rol de guía, maestro y luz, el profesor Petro, excusó a algunos de los que fallaron a clase (o al consejo de ministros). “Algunos no vinieron porque tienen permiso del presidente en algunas cosas internacionales”, pero no dejó de lado el castigo… “Otros no sé por qué”.

