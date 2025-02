La vicepresidenta Francia Márquez aprovechó el consejo de ministros para arremeter contra el presidente Gustavo Petro y sus decisiones gubernamentales. Márquez hizo énfasis en los nombramientos de Armando Benedetti y Laura Sarabia, los cuales considera inapropiados.

Francia Márquez aseguró que, aunque respetaba a Petro como presidente de la República, no compartía la decisión de nombrar a Benedetti y Sarabia dentro del Gobierno Nacional, aunque hizo énfasis en el caso de la nueva canciller.

Según Márquez, Laura Sarabia habría tenido actitudes poco amables con ella y con otros ministros, al punto que tuvo que pedirle respeto y recordarle su papel como vicepresidenta de la República.

“Con el aprecio que le tengo, también he sido honesta y le digo a usted de frente las cosas que no me parecen en este Gobierno y las cosas que comparto en este Gobierno, y no me parece en este Gobierno las actitudes de Laura Sarabia con nosotros, conmigo, que me ha tocado decirle ‘respéteme, que soy la vicepresidenta’”, expuso Márquez.